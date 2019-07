Fondi per il mezzo bimodale, “La Lega si appropria di una battaglia del M5S e degli attivisti di Luino”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Arriva dal Movimento 5 Stelle il commento sulla dichiarazione di Francesca Brianza in merito al finanziamento di Regione Lombardia, di 1 milione di euro destinato a RFI Rete Ferroviaria Italiana per il finanziamento di un mezzo bimodale, utile per il servizio di soccorso e antincendio sulla tratta tra Zenna e Gallarate.

Il mezzo bimodale permetterà così ai Vigili del Fuoco di lavorare non solo su strada ma anche su rotaia. Infatti il veicolo, per muoversi su rotaia, è dotato di due assi con ruote ferroviarie di tipo e con scartamento idoneo.

Nel 2017 era stato proprio un emendamento dell’allora ex consigliera regionale M5S, Paola Macchi, a gettare le basi per il risultato di oggi, dopo alcuni problemi nell’iter burocratico che avevano bloccato il via ai fondi.

Di seguito la dichiarazione di Roberto Cenci, consigliere regionale del M5S Lombardia.