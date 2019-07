Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “Anche la Forcora dice presente”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

A qualche giorno di distanza dall’ufficializzazione della designazione di Milano-Cortina come sede delle Olimpiadi Invernali del 2026, candidatura scelta sulla città svedese di Åre, che ha innescato un grande entusiasmo in tutta Italia, soprattutto in Lombardia e in Veneto, regioni protagoniste nell’organizzare la più grande manifestazione sportiva a cinque cerchi riguardante gli sport invernali, il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca, Fabio Passera, non vuole perdere questa grande occasione per il territorio.

Il primo ad intervenire, negli scorsi giorni, era stato il sindaco di Varese, Davide Galimberti, che aveva proposto di istituire un comitato aperto al territorio in città, con l’obiettivo di cogliere tutte le opportunità delle Olimpiadi, al quale ha fatto seguito il presidente del Consiglio Comunale di Cunardo, Paolo Bertocchi, che ha risposto positivamente all’appello e si è messo a disposizione di Galimberti.

Insieme a Cunardo, una delle realtà sugli sci più importanti del territorio, è senza dubbio la Forcora che, dopo una grande opera per far ripartire la sciovia e riqualificare le strutture, in questi ultimi due anni ha visto pochissima neve coprire montagne e piste da sci, non permettendo una costante attività sportiva nei mesi invernali.

“La Provincia di Varese negli scorsi anni ha fatto un investimento importantissimo di 500mila euro per rendere appetibile ed attrattiva la Forcora – afferma il sindaco Passera -. Mi rendo conto delle caratteristiche della nostra montagna, non abbiamo chissà quali ambizioni, ma credo che gli enti superiori ci dovrebbero sostenere per realizzare quanto meno un impianto di innevamento artificiale sulla pista di piccole dimensioni, in modo tale da diventare un punto di riferimento in inverno per l’avviamento allo sci dei più piccoli“.

“La Forcora è il luogo simbolo di tutta la provincia, l’unico impianto sul territorio, e se si creassero le condizioni noi saremmo un interlocutore disponibile – continua ancora il primo cittadino maccagnese -. Negli scorsi giorni ho inviato una mail al sindaco di Milano, Beppe Sala, per esprimere la nostra volontà: le Olimpiadi possono essere un’opportunità anche per noi; Milano-Cortina per noi e Cunardo potrebbe essere un volano per l’intera provincia”.

“Mancano sette anni, ma se non si inizia a lavorare da subito, non riusciremo a cogliere appieno le enormi potenzialità. Ne abbiamo un grande bisogno ed è per questo che rivolgo un appello a Sala e al presidente della Provincia, Emanuele Antonelli. Conoscendo la sua sensibilità sui piccoli comuni di montagna, credo potrà darci una mano, come fatto per il progetto riguardante la Piero Lozzo. Le strade sono due: o ci confrontiamo per trovare soluzioni condivisibili oppure restiamo a guardare. Non possiamo fare finta di nulla, ne va del futuro del nostro comune”, conclude Passera.