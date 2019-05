Europee, alle 19 affluenza al 43%. Per le amministrative nell’Alto Varesotto il 52% circa

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Si vota fino alle 23 non solo per l’elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all’Italia, ma anche per le elezioni comunali dell’Alto Varesotto, dove alle urne vanno migliaia di cittadini per votare le nuove amministrazioni.

Ore 19

Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno alle 19 ha votato il 43,79% (7812 su 7915 sezioni) degli aventi diritto, in aumento con le analoghe elezioni del 2014 (42,09%). Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%.

Se per le elezioni europee in Lombardia ha votato il 51,61% degli elettori (nel 2014 50,29%), la provincia di Varese, invece, è ancora sotto la media regionale con il 48,51% (nel 2014 47,94%). Per quanto riguarda le elezioni amministrative in Lombardia ha votato il 56,46% degli aventi diritto, mentre in provincia di Varese il dato è pari al 52,62%.

Affluenza ore 19 alle elezioni amministrative nell’Alto Varesotto: Bedero Valcuvia 63,38%, Brinzio 58,46%, Brusimpiano 41,35%, Casalzuigno 50,08%, Cassano Valcuvia 47,35%, Castello Cabiaglio 51,62%, Castelveccana 56,15%, Cunardo 50%+1, Curiglia con Monteviasco 42,54%, Cuveglio 52,55%, Cuvio 44,03%, Dumenza 44,28%, Duno 47,37%, Ferrera di Varese 51,75%, Germignaga 42,45%, Grantola 59,04%, Maccagno con Pino e Veddasca 51,79%, Marzio 58,96%, Masciago Primo 59,60%, Mesenzana 44,87%, Porto Valtravaglia 53,48%, Rancio Valcuvia 52,84%, Tronzano Lago Maggiore 51,69% e Valganna 55,78%.

Constatati i dati dell’affluenza di Ferrera di Varese, Masciago Primo e Rancio Valcuvia, comuni con una sola lista che si è presentata urne, è stato scongiurato il pericolo del commissariamento. Sono così confermati sindaci Marina Salardi e Simone Castoldi, mentre Fabrizio Parini è il nuovo sindaco di Masciago Primo.

Ore 12

Alle ore 12 secondo i primi dati forniti dal ministero dell’Interno (tutte le sezioni) ha votato il 16,72% degli aventi diritto, praticamente in linea con le analoghe elezioni del 2014 (16,66%). Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%.

Se per le elezioni europee in Lombardia ha votato il 20,80% degli elettori (nel 2014 20,52%), la provincia di Varese, invece, è poco sotto la media con il 19,31% (nel 2014 18,68%). Per quanto riguarda le elezioni amministrative in Lombardia ha votato il 23,55% degli aventi diritto, mentre in provincia di Varese il dato è pari al 21,59%.

Affluenza ore 12 alle elezioni amministrative nell’Alto Varesotto (in provincia di Varese 20,83%): Bedero Valcuvia 26,41%, Brinzio 25,46%, Brusimpiano 18,88%, Casalzuigno 22,29%, Cassano Valcuvia 15,36%, Castello Cabiaglio 22,30%, Castelveccana 25,10%, Cunardo 17,52%, Curiglia con Monteviasco 11,84%, Cuveglio 24,65%, Cuvio 18,55%, Dumenza 16,27%, Duno 20,18%, Ferrera di Varese 21,37%, Germignaga 17,92%, Grantola 25,29%, Maccagno con Pino e Veddasca 24,93%, Marzio 22,48%, Masciago Primo 24,00%, Mesenzana 14,66%, Porto Valtravaglia 23,89%, Rancio Valcuvia 21,94%, Tronzano Lago Maggiore 19,48% e Valganna 21,93%.