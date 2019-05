L’Alto Varesotto colpito dal maltempo, temporali e strade allagate

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Come ampiamente previsto dall’allerta meteo (codice giallo), emesso ieri dalla Protezione civile di Regione Lombardia, forti temporali si stanno abbattendo in queste ore nella provincia di Varese, soprattutto nella zona settentrionale: dureranno almeno fino all’alba di domani.

Sin da metà mattinata, infatti, a macchia d’olio, una pioggia intensa, accompagnata anche da tuoni e lampi, ha iniziato a colpire tanti paesi dell’Alto Varesotto. Diverse le richieste di soccorso arrivate presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese, con un intervento a Cuveglio in via San Gottardo, strada che incrocia la SS394, dove le forti precipitazioni hanno allagato completamente la carreggiata, creando non pochi problemi a residenti ed automobilisti. Sul posto anche la Protezione civile.

Tanti i paesi interessati dal diluvio, qualcuno anche dalla grandine, da Valganna fino a Porto Valtravaglia, passando da Masciago Primo arrivando a Rancio Valcuvia, Besozzo, Cunardo, Cittiglio e Laveno Mombello. Il cielo, però, rispetto al sole di questa mattina, si è totalmente coperto di nubi scure.

Dal fronte delle previsioni meteo, invece, se le precipitazioni di ieri sono state leggere, oggi, invece, sono previste condizioni atmosferiche moderatamente instabili, ma con debole ventilazione a tutte le quote: in corso, però, temporali su tutte le zone, ma come detto nella zona nord-occidentale (Prealpi Varesine) e Oltrepò pavese. Per domani, domenica 26 maggio, si prevedono possibili deboli precipitazioni, localmente a carattere di rovescio.

Per consultare integralmente l’avviso di criticità regionale, cliccare qui. (Foto e video di Simone Manenti)