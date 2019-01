Allerta meteo, in arrivo neve a bassa quota anche nel nord della provincia

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Nella giornata di oggi, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un nuovo bollettino meteo (ordinaria criticità, codice giallo) per rischio neve nei prossimi giorni, a partire da domani quando, dal primo mattino, si verificheranno deboli o molto deboli precipitazioni dai settori occidentali, in estensione sparsa verso est ed in giornata anche ai restanti settori.

Maggiormente interessati i settori alpini, prealpini e settori di alta pianura, dove nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad essere diffuse. In serata poi in attenuazione e in esaurimento a partire dai settori nordoccidentali. Il limite neve, inizialmente attorno a 600 metri, sarà in abbassamento nel corso del pomeriggio-sera, con possibile neve/nevischio/pioggia mista a neve fino a quote di pianura.

Su fascia alpina, prealpina e Appennino accumuli di neve tra i 600 e i 1200 metri mediamente compresi tra 3-10 cm, dove i valori più elevati fanno riferimento ai settori retici di confine, in particolare Alta Val Chiavenna. Sui settori pedemontani e parte di alte pianure, sotto i 600 metri accumuli al più attorno a 1-2 cm. Sui restanti settori di Pianura e sulla fascia collinare dell’Oltrepò Pavese accumuli al suolo mediamente inferiori a 1 cm.

Nella notte tra domani, domenica 27 gennaio, e lunedì 28 residue precipitazioni sui settori retici di confine e su parte dei settori orientali della regione, in particolare fino al mattino possibili ancora su basso mantovano, con limite neve fino al suolo. Altrove assenti o occasionali.

Per consultare integralmente il bollettino meteo, cliccare qui.