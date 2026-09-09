Carburanti, «In 7 giorni un pieno costa quasi 2 euro in più, in Lombardia +2,05€»

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«Dal 1 settembre a oggi, in appena una settimana, i carburanti sono rincarati di quasi 2 euro per un pieno di 50 litri. In autostrada un rifornimento di gasolio costa 1,80 euro in più, uno di benzina 1,95 euro, nella rete stradale il balzo è di 1,95 per il gasolio e 1,80 per la benzina (tabella n. 1). Ma in alcune regioni è andata anche peggio. In Sicilia un pieno gasolio dall’1 all’8 settembre è rincarato di 2,25 euro, medaglia d’argento per il Veneto con +2,10 euro, al terzo posto la Lombardia con +2,05 euro in soli 7 giorni. Per la benzina i rialzi maggiori in Veneto e Campania con +1,95 euro, come in autostrada».

A denunciare la situazione è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando le medie Mimit.

«Insomma, non è proprio il momento di togliere gli sconti per tutti, come se gli automobilisti fossero polli da spennare – prosegue Dona – Senza lo sconto sulle accise, considerando il prezzo di oggi, il gasolio arriverebbe in autostrada a 2,411 euro al litro, nelle strade normali salirebbe a 2,340 euro al litro. Tra le regioni il record si avrebbe a Bolzano con 2,385 euro, al 2° posto la Calabria ex aequo con la Sicilia dove si venderebbe a 2,364 euro. Segue il Friuli Venezia Giulia con 2,358 euro».

«Il Governo non considera l’escalation dell’inflazione dovuta ai rincari dei carburanti. In agosto la benzina è rincarata del 6,3% su luglio e il diesel del 5,3%. Se si vuole evitare che diventi un autunno caldo sul fronte dei prezzi, non basta abbassare le accise alle solite 4 categorie, autotrasportatori, agricoltori, tassisti e pescatori. Non tutti quelli che trasportano merci possono usufruire delle agevolazioni fiscali degli autotrasportatori. Anche aiutare solo chi ha un Isee basso o il bonus carburanti per i pendolari, per quanto giusto, non serve minimamente a frenare l’impennata dei prezzi» conclude Dona.

Tabella n. 1: variazione del prezzo dei carburanti dal 1 al 4 settembre

CARBURANTE Prezzo del 1° settembre (in euro) Prezzo del 8 settembre (in euro) Differenza in cent al litro Differenza per pieno di 50 litri Prezzo di oggi senza sconto Gasolio autostrade 2,204 2,24 3,6 1,80 2,411 Benzina autostrade 2,104 2,143 3,9 1,95 = Gasolio strade 2,130 2,169 3,90 1,95 2,340 Benzina strade 2,022 2,058 3,60 1,80 =

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella n. 2: Prezzi medi del 8/9/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente di prezzo)

N REGIONE Prezzo 8/09/26 (in euro/litro) Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 1 al 8 settembre (in euro) Prezzo senza sconto sulle accise AUTOSTRADE 2,240 1,80 2,411 1 Bolzano 2,214 1,65 2,385 2 Calabria 2,193 1,90 2,364 2 Sicilia 2,193 2,25 2,364 4 Friuli Venezia Giulia 2,187 1,70 2,358 5 Valle d’Aosta 2,185 1,80 2,356 6 Basilicata 2,180 1,60 2,351 6 Sardegna 2,180 1,85 2,351 6 Trento 2,180 2,00 2,351 9 Puglia 2,176 1,75 2,347 10 Toscana 2,173 1,85 2,344 11 Liguria 2,171 1,95 2,342 12 Molise 2,170 1,55 2,341 13 Lombardia 2,169 2,05 2,340 MEDIA STRADE 2,169 1,95 2,340 14 Abruzzo 2,168 1,80 2,339 15 Emilia Romagna 2,163 1,95 2,334 15 Piemonte 2,163 2,00 2,334 17 Campania 2,162 2,00 2,333 18 Veneto 2,158 2,10 2,329 19 Umbria 2,157 1,50 2,328 20 Lazio 2,155 1,85 2,326 21 Marche 2,146 1,60 2,317

Tabella n. 3: Prezzi medi del 8/9/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente di prezzo)