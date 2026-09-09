Carburanti, «In 7 giorni un pieno costa quasi 2 euro in più, in Lombardia +2,05€»

«Dal 1 settembre a oggi, in appena una settimana, i carburanti sono rincarati di quasi 2 euro per un pieno di 50 litri. In autostrada un rifornimento di gasolio costa 1,80 euro in più, uno di benzina 1,95 euro, nella rete stradale il balzo è di 1,95 per il gasolio e 1,80 per la benzina (tabella n. 1). Ma in alcune regioni è andata anche peggio. In Sicilia un pieno gasolio dall’1 all’8 settembre è rincarato di 2,25 euro, medaglia d’argento per il Veneto con +2,10 euro, al terzo posto la Lombardia con +2,05 euro in soli 7 giorni. Per la benzina i rialzi maggiori in Veneto e Campania con +1,95 euro, come in autostrada».
A denunciare la situazione è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando le medie Mimit.
«Insomma, non è proprio il momento di togliere gli sconti per tutti, come se gli automobilisti fossero polli da spennare – prosegue Dona – Senza lo sconto sulle accise, considerando il prezzo di oggi, il gasolio arriverebbe in autostrada a 2,411 euro al litro, nelle strade normali salirebbe a 2,340 euro al litro. Tra le regioni il record si avrebbe a Bolzano con 2,385 euro, al 2° posto la Calabria ex aequo con la Sicilia dove si venderebbe a 2,364 euro. Segue il Friuli Venezia Giulia con 2,358 euro».
«Il Governo non considera l’escalation dell’inflazione dovuta ai rincari dei carburanti. In agosto la benzina è rincarata del 6,3% su luglio e il diesel del 5,3%. Se si vuole evitare che diventi un autunno caldo sul fronte dei prezzi, non basta abbassare le accise alle solite 4 categorie, autotrasportatori, agricoltori, tassisti e pescatori. Non tutti quelli che trasportano merci possono usufruire delle agevolazioni fiscali degli autotrasportatori. Anche aiutare solo chi ha un Isee basso o il bonus carburanti per i pendolari, per quanto giusto, non serve minimamente a frenare l’impennata dei prezzi» conclude Dona.
Tabella n. 1: variazione del prezzo dei carburanti dal 1 al 4 settembre
|CARBURANTE
|Prezzo del 1° settembre
(in euro)
|Prezzo del 8 settembre
(in euro)
|Differenza in cent al litro
|Differenza per pieno di 50 litri
|Prezzo di oggi senza sconto
|Gasolio autostrade
|2,204
|2,24
|3,6
|1,80
|2,411
|Benzina autostrade
|2,104
|2,143
|3,9
|1,95
|=
|Gasolio strade
|2,130
|2,169
|3,90
|1,95
|2,340
|Benzina strade
|2,022
|2,058
|3,60
|1,80
|=
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Tabella n. 2: Prezzi medi del 8/9/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente di prezzo)
|N
|REGIONE
|Prezzo 8/09/26
(in euro/litro)
|Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 1 al 8 settembre
(in euro)
|Prezzo senza sconto sulle accise
|AUTOSTRADE
|2,240
|1,80
|2,411
|1
|Bolzano
|2,214
|1,65
|2,385
|2
|Calabria
|2,193
|1,90
|2,364
|2
|Sicilia
|2,193
|2,25
|2,364
|4
|Friuli Venezia Giulia
|2,187
|1,70
|2,358
|5
|Valle d’Aosta
|2,185
|1,80
|2,356
|6
|Basilicata
|2,180
|1,60
|2,351
|6
|Sardegna
|2,180
|1,85
|2,351
|6
|Trento
|2,180
|2,00
|2,351
|9
|Puglia
|2,176
|1,75
|2,347
|10
|Toscana
|2,173
|1,85
|2,344
|11
|Liguria
|2,171
|1,95
|2,342
|12
|Molise
|2,170
|1,55
|2,341
|13
|Lombardia
|2,169
|2,05
|2,340
|MEDIA STRADE
|2,169
|1,95
|2,340
|14
|Abruzzo
|2,168
|1,80
|2,339
|15
|Emilia Romagna
|2,163
|1,95
|2,334
|15
|Piemonte
|2,163
|2,00
|2,334
|17
|Campania
|2,162
|2,00
|2,333
|18
|Veneto
|2,158
|2,10
|2,329
|19
|Umbria
|2,157
|1,50
|2,328
|20
|Lazio
|2,155
|1,85
|2,326
|21
|Marche
|2,146
|1,60
|2,317
Tabella n. 3: Prezzi medi del 8/9/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente di prezzo)
|N
|REGIONE
|Prezzo 8/09/26
(in euro/litro)
|Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 1 al 8 settembre
(in euro)
|AUTOSTRADE
|2,143
|1,95
|1
|Bolzano
|2,097
|1,65
|2
|Calabria
|2,081
|1,65
|3
|Puglia
|2,076
|1,45
|4
|Basilicata
|2,075
|1,50
|5
|Friuli Venezia Giulia
|2,073
|1,85
|6
|Sicilia
|2,071
|1,80
|7
|Sardegna
|2,070
|1,80
|8
|Trento
|2,068
|1,75
|9
|Valle d’Aosta
|2,067
|1,65
|10
|Liguria
|2,059
|1,65
|10
|Toscana
|2,059
|1,75
|MEDIA STRADE
|2,058
|1,80
|12
|Campania
|2,056
|1,95
|13
|Abruzzo
|2,055
|1,70
|13
|Lombardia
|2,055
|1,85
|15
|Emilia Romagna
|2,053
|1,90
|15
|Piemonte
|2,053
|1,85
|17
|Molise
|2,050
|1,60
|18
|Veneto
|2,049
|1,95
|19
|Umbria
|2,048
|1,45
|20
|Lazio
|2,042
|1,75
|21
|Marche
|2,037
|1,45
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