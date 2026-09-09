Italia | 9 Settembre 2026

Carburanti, «In 7 giorni un pieno costa quasi 2 euro in più, in Lombardia +2,05€»

La denuncia dell’Unione Nazionale Consumatori: «Non è il momento di togliere gli sconti per tutti. Il Governo non considera l'escalation dell'inflazione dovuta ai rincari»

Tempo medio di lettura: 3 minuti

«Dal 1 settembre a oggi, in appena una settimana, i carburanti sono rincarati di quasi 2 euro per un pieno di 50 litri. In autostrada un rifornimento di gasolio costa 1,80 euro in più, uno di benzina 1,95 euro, nella rete stradale il balzo è di 1,95 per il gasolio e 1,80 per la benzina (tabella n. 1). Ma in alcune regioni è andata anche peggio. In Sicilia un pieno gasolio dall’1 all’8 settembre è rincarato di 2,25 euro, medaglia d’argento per il Veneto con +2,10 euro, al terzo posto la Lombardia con +2,05 euro in soli 7 giorni. Per la benzina i rialzi maggiori in Veneto e Campania con +1,95 euro, come in autostrada».

A denunciare la situazione è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando le medie Mimit.

«Insomma, non è proprio il momento di togliere gli sconti per tutti, come se gli automobilisti fossero polli da spennare – prosegue Dona – Senza lo sconto sulle accise, considerando il prezzo di oggi, il gasolio arriverebbe in autostrada a 2,411 euro al litro, nelle strade normali salirebbe a 2,340 euro al litro. Tra le regioni il record si avrebbe a Bolzano con 2,385 euro, al 2° posto la Calabria ex aequo con la Sicilia dove si venderebbe a 2,364 euro. Segue il Friuli Venezia Giulia con 2,358 euro».

«Il Governo non considera l’escalation dell’inflazione dovuta ai rincari dei carburanti. In agosto la benzina è rincarata del 6,3% su luglio e il diesel del 5,3%. Se si vuole evitare che diventi un autunno caldo sul fronte dei prezzi, non basta abbassare le accise alle solite 4 categorie, autotrasportatori, agricoltori, tassisti e pescatori. Non tutti quelli che trasportano merci possono usufruire delle agevolazioni fiscali degli autotrasportatori. Anche aiutare solo chi ha un Isee basso o il bonus carburanti per i pendolari, per quanto giusto, non serve minimamente a frenare l’impennata dei prezzi» conclude Dona.

Tabella n. 1: variazione del prezzo dei carburanti dal 1 al 4 settembre

CARBURANTE Prezzo del 1° settembre

(in euro)

 Prezzo del 8 settembre

(in euro)

 Differenza in cent al litro Differenza per pieno di 50 litri Prezzo di oggi senza sconto
Gasolio autostrade 2,204 2,24 3,6 1,80 2,411
Benzina autostrade 2,104 2,143 3,9 1,95 =
Gasolio strade 2,130 2,169 3,90 1,95 2,340
Benzina strade 2,022 2,058 3,60 1,80 =

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella n. 2: Prezzi medi del 8/9/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente di prezzo)

N REGIONE Prezzo 8/09/26

(in euro/litro)

 Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 1 al 8 settembre

(in  euro)

 Prezzo senza sconto sulle accise
AUTOSTRADE 2,240 1,80 2,411
1 Bolzano 2,214 1,65 2,385
2 Calabria 2,193 1,90 2,364
2 Sicilia 2,193 2,25 2,364
4 Friuli Venezia Giulia 2,187 1,70 2,358
5 Valle d’Aosta 2,185 1,80 2,356
6 Basilicata 2,180 1,60 2,351
6 Sardegna 2,180 1,85 2,351
6 Trento 2,180 2,00 2,351
9 Puglia 2,176 1,75 2,347
10 Toscana 2,173 1,85 2,344
11 Liguria 2,171 1,95 2,342
12 Molise 2,170 1,55 2,341
13 Lombardia 2,169 2,05 2,340
MEDIA STRADE 2,169 1,95 2,340
14 Abruzzo 2,168 1,80 2,339
15 Emilia Romagna 2,163 1,95 2,334
15 Piemonte 2,163 2,00 2,334
17 Campania 2,162 2,00 2,333
18 Veneto 2,158 2,10 2,329
19 Umbria 2,157 1,50 2,328
20 Lazio 2,155 1,85 2,326
21 Marche 2,146 1,60 2,317

Tabella n. 3: Prezzi medi del 8/9/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente di prezzo)

N REGIONE Prezzo 8/09/26

(in euro/litro)

 Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 1 al 8 settembre

(in  euro)
AUTOSTRADE 2,143 1,95
1 Bolzano 2,097 1,65
2 Calabria 2,081 1,65
3 Puglia 2,076 1,45
4 Basilicata 2,075 1,50
5 Friuli Venezia Giulia 2,073 1,85
6 Sicilia 2,071 1,80
7 Sardegna 2,070 1,80
8 Trento 2,068 1,75
9 Valle d’Aosta 2,067 1,65
10 Liguria 2,059 1,65
10 Toscana 2,059 1,75
MEDIA STRADE 2,058 1,80
12 Campania 2,056 1,95
13 Abruzzo 2,055 1,70
13 Lombardia 2,055 1,85
15 Emilia Romagna 2,053 1,90
15 Piemonte 2,053 1,85
17 Molise 2,050 1,60
18 Veneto 2,049 1,95
19 Umbria 2,048 1,45
20 Lazio 2,042 1,75
21 Marche 2,037 1,45

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