Italia | 25 Agosto 2026

Benzina e diesel, stangata congelata: ma è corsa contro il tempo per il controesodo

Prorogato fino alla mezzanotte di mercoledì 26 agosto il taglio delle accise, mentre il Governo cerca le risorse per coprire il weekend da bollino rosso

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.torinoggi.it) Manca pochissimo prima che i prezzi di benzina e diesel subiscano una nuova impennata, stimata attorno ai 20 centesimi al litro.

Con la firma del decreto interministeriale da parte dei ministri dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, l’esecutivo ha ufficialmente prorogato il taglio delle accise spostando la scadenza dalla mezzanotte di lunedì 24 a quella di mercoledì 26. Una breve boccata d’ossigeno che lascia tuttavia scoperto l’imminente fine settimana di controesodo estivo, caratterizzato dal bollino rosso lungo la rete autostradale.

Al momento, i dati dell’osservatorio del ministero delle Imprese registrano un listino medio al self service in autostrada di 2,13 euro al litro per il diesel e di 2,010 euro per la benzina. Un eventuale stacco definitivo della misura farebbe schizzare i costi di circa 17 centesimi al litro, traducendosi in un sovrapprezzo di quasi 10 euro per un pieno da 50 litri.

Per evitare la stangata sulle famiglie al rientro dalle vacanze, Palazzo Chigi è alla ricerca di una soluzione più strutturata. Se la micro-proroga di due giorni trova risorsa nel meccanismo delle “accise mobili” – grazie all’extragettito Iva generato dai rincari di luglio -, per un intervento esteso serviranno centinaia di milioni di euro.

L’esecutivo punta dunque a convocare un Consiglio dei ministri per varare un nuovo decreto legge capace di estendere il calo dei prezzi fino a inizio settembre. Tra le opzioni al vaglio figura una rimodulazione della spesa dei ministeri, mentre a livello internazionale l’Italia, insieme ad altri cinque Paesi europei, spinge per l’introduzione di una tassa UE sugli extraprofitti delle società petrolifere.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Italia | 24 Maggio 2026

Prorogato, ma ridotto, il taglio delle accise sui carburanti

Il Consiglio dei Ministri ha allungato fino al 6 giugno la misura che prevede uno sconto di circa 5 centesimi al litro sulla benzina e di 10 centesimi, contro i 25 precedenti, per il gasolio

Italia | 6 Aprile 2026

Carburanti, proroga del taglio accise fino al primo maggio: ok del Governo

Dal Consiglio dei ministri via libera al decreto con estensione delle misure anche al settore agricolo e risorse dedicate per contenere i costi energetici

Luino | 22 Marzo 2026

Caro carburanti e accise: una riduzione temporanea non cambia il problema strutturale

Interventi temporanei sul costo alla pompa non incidono sul sistema. Analisi dei dati su mobilità e consumi evidenzia un cambiamento economico già in corso

Italia | 13 Marzo 2026

Carburanti, «Il gasolio sfonda 2,1 euro in autostrada, benzina sopra 1,8 in tutta Italia»

In Lombardia il prezzo si attesta sui 2,046 euro al litro per il gasolio e 1,820 euro per la benzina. L’Unione Nazionale Consumatori: «Le accise andavano abbassate senza aspettare»

Italia | 7 Gennaio 2026

Benzina al livello più basso dal 2023, sale il gasolio ma meno del previsto

Secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il prezzo della benzina in modalità self scende di 2,419 cent al litro mentre il gasolio sale di 1,547 cent

Italia | 2 Gennaio 2026

Sigarette e tabacco sempre più cari: dal 1 gennaio ecco l’aumento

Crescono le accise su sigarette, prodotti del tabacco, e-cig e liquidi da svapo: il rincaro sarà progressivo fino al 2028

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com