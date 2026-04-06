Carburanti, proroga del taglio accise fino al primo maggio: ok del Governo

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Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge sui carburanti, che prevede la proroga del taglio delle accise fino al primo maggio. Il provvedimento è stato approvato nelle scorse ore con l’obiettivo di proseguire le misure di contenimento dei prezzi alla pompa.

Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine della riunione del Governo. «Abbiamo appena approvato il decreto legge» e «proroghiamo il taglio delle accise fino al primo di maggio», ha dichiarato.

Il decreto introduce anche un intervento mirato per le aziende agricole, alle quali viene esteso il taglio delle imposte già previsto per il comparto della pesca. Nel provvedimento è stato inoltre recepito l’accordo con le associazioni di categoria nell’ambito della Transizione 5.0.

Per quanto riguarda le coperture finanziarie, sono stati stanziati 500 milioni di euro, risorse recuperate nell’ambito del sistema Ets. Lo stesso Giorgetti ha precisato che si tratta dei fondi destinati a sostenere la proroga della misura.

A margine della conferenza stampa, il ministro ha commentato anche la vicenda che riguarda il titolare del Viminale Matteo Piantedosi, sottolineando come, a suo avviso, non si tratti di una questione politica e di non ravvisare elementi di natura politica nella vicenda.