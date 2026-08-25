Dopo il maltempo, il sole è pronto a tornare sul Varesotto. Ma è solo una tregua

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) La perturbazione temporalesca transitata nella notte che ha provocato danni e allagamenti nel Varesotto con cento interventi dei vigili del fuoco, alcuni ancora in corso, si sposta questa mattina verso Est. Dietro ad essa si rinforza nuovamente l’alta pressione che dal Mediterraneo si estende all’Italia con ritorno del bel tempo e rialzo delle temperature fino a giovedì. Venerdì è attesa una nuova perturbazione atlantica.

Oggi, martedì 25 agosto, al mattino sono attesi ancora cieli nuvoloso su Alpi e fascia prealpina con piogge e rovesci sparsi in graduale allontanamento verso le Orobie e la Valtellina. Via via schiarite a partire dal Piemonte. Più soleggiato sulla fascia padana. Nel pomeriggio ovunque soleggiato. Se le minime questa mattina sono di 15/16°C, oggi le massime si attesteranno tra 26 e 28 gradi.

Domani, mercoledì, sarà una giornata soleggiata con qualche nuvola irregolare e velature nel pomeriggio. Asciutto. Temperature massime in rialzo di un paio di gradi. Minime sotto quota 20.

Giovedì abbastanza soleggiato con passaggi nuvolosi. In serata non escluso un rovescio o temporale isolato sulle Alpi ma altrove asciutto. Temperature stazionarie. Minime: 17/20°C. Massime: 28/31°C. Venerdì su Alpi e Prealpi nuvoloso con rovesci e temporali, anche intensi. In pianura variabile, possibile qualche temporale dal pomeriggio. Sabato in buona parte soleggiato, residua variabilità su Alpi e Prealpi con un rovescio isolato. Massime 27/30°C.