Alto Varesotto | 20 Agosto 2026

Pioggia e temporali forti, la Protezione civile conferma l’allerta meteo anche sull’alto Varesotto

Fino a domani l’instabilità continuerà a interessare anche la zona dei laghi e delle Prealpi varesine, con possibilità di vento forte, grandine e cumulate anche significative

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Durerà almeno fino a metà della giornata di domani, venerdì 21 agosto, la forte instabilità che, dalla serata di ieri, ha riportato pioggia e temporali sull’alto Varesotto. Condizioni meteo che hanno visto la Protezione civile regionale confermare ancora l’allerta meteo – con codice di rischio arancione per la zona dei laghi e delle Prealpi Varesine e buona parte della Lombardia.

Anche nella rimanente parte della giornata odierna – come già previsto anche dai meteorologi del Centro Geofisico Prealpino – proseguiranno precipitazioni sparse a carattere temporalesco che continueranno a interessare soprattutto i rilievi centro-settentrionali, con un’attivazione che, dal pomeriggio, riguarderà anche i settori di Pianura e Prealpi.

Le cumulate, in considerazione della tipologia di fenomeno, saranno per lo più localmente significative con massime previste comprese tra 70/120 mm/6h e 100-180 mm/12h, ma l’insistenza dei fenomeni specie sui settori centrosettentrionali porterà a delle cumulate anche arealmente rilevanti. Segnalata anche la possibilità di grandine di medio-grandi dimensioni e rinforzi della ventilazione associati per lo più ai fenomeni temporaleschi, con raffiche che potranno superare i 90-110 km/h.

Per la giornata di domani è previsto un ulteriore approfondimento dell’area depressionaria proveniente da Nord-Ovest e
l’avvicinamento di aria fredda in quota che mantengono sulla regione condizioni di tempo instabili. almeno fino alla seconda parte della giornata, quando una rapida rotazione dei flussi porterà correnti più secche e stabili.

Le precipitazioni, rispetto la giornata precedente, avranno maggiormente carattere stratiforme, per cui saranno arealmente significative anche sui settori di pianura; tuttavia, la possibilità di formazione di temporali interesserà buona parte della giornata ed in particolare i settori occidentali.

Possibili massimi locali compresi tra 80-120 mm/12h e 150/220 mm/24h, facendo riferimento in particolare agli eventi a cavallo tra la seconda parte della giornata di oggi e la prima parte della giornata di domani. La ventilazione sarà debole o molto debole con locali rinforzi associati ai fenomeni temporaleschi e raffiche fino a 65-75 km/h.

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