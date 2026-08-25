Maltempo, Varese la provincia più colpita: disagi anche nell’alto Varesotto

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Una notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco dopo l’ondata di maltempo che ha attraversato la Lombardia, provocando numerosi disagi anche nell’Alto Varesotto. Dalla serata di ieri sono oltre 190 gli interventi effettuati o ancora in corso sull’intero territorio regionale.

La situazione più impegnativa riguarda proprio la provincia di Varese, dove le richieste di soccorso hanno superato quota 100. Seguono Como, con circa 35 interventi, e Milano, con una trentina. Operazioni sono state effettuate anche nelle province di Lecco, Monza e Brianza, Lodi, Brescia, Pavia, Sondrio, Mantova, Cremona e Bergamo.

Le conseguenze del maltempo hanno interessato soprattutto la viabilità e le aree maggiormente esposte al forte vento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti principalmente per alberi e rami caduti o pericolanti, alcuni dei quali hanno coinvolto strade, automobili, abitazioni e linee elettriche.

Alle squadre sono stati inoltre segnalati allagamenti, danni d’acqua, coperture danneggiate, dissesti statici ed elementi di edifici o strutture resi instabili dalle raffiche. Problemi e disagi si sono registrati anche nell’Alto Varesotto nel corso delle ore interessate dal passaggio del maltempo.

La quantità di richieste arrivate dal territorio varesino ha reso necessario potenziare il dispositivo di soccorso. A supporto del Comando dei Vigili del Fuoco di Varese sono state inviate cinque squadre provenienti da altre province lombarde: tre dal Comando di Milano e due da quello di Monza e Brianza.

Le operazioni proseguono anche nelle ore successive per completare gli interventi ancora in attesa e procedere alla messa in sicurezza delle zone interessate. Il Varesotto resta dunque l’area lombarda che, sulla base del numero di richieste gestite dai Vigili del Fuoco, ha risentito maggiormente di questa fase di maltempo.