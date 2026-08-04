Montegrino, torna il Summer Party 2026 all’Asilo Sartorio: aperitivo, cena e tombola

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Torna l’appuntamento che ogni estate riunisce grandi e piccini in via Vittorio Veneto, a Montegrino Valtravaglia: sabato 8 agosto l’Asilo Infantile “Domenico Sartorio” apre le porte per il tradizionale “Summer Party”, una serata pensata per stare insieme, tra un aperitivo in giardino, una cena in compagnia e le immancabili risate della tombola.

Il programma della serata si apre alle ore 18:00 con l’aperitivo, il momento giusto per ritrovarsi e scambiare due chiacchiere prima di mettersi a tavola. Si prosegue alle 19:00 con la cena insieme, pensata per riunire famiglie, amici e residenti in un’atmosfera semplice e conviviale, proprio come da tradizione. Alle 21:00, infine, spazio al gioco più amato dell’estate: la tombola, capace di coinvolgere partecipanti di ogni età, tra un numero estratto e l’altro.

Come ogni anno, l’iniziativa non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione concreta di sostegno per la scuola: il ricavato della serata contribuirà infatti a finanziare le attività educative dell’Asilo Sartorio, storica realtà del territorio che da generazioni accompagna la crescita dei bambini della Valtravaglia.

L’appuntamento è per tutti, ma la prenotazione è consigliata: i posti a disposizione sono limitati, mentre il divertimento, assicurano gli organizzatori, non lo sarà affatto. Per prenotare è possibile contattare Matteo al numero 347 4531281 o Mariangela al numero 328 0879980. In caso di maltempo, la serata sarà rinviata a domenica 9 agosto, stesso orario e stessa location.

L’occasione del Summer Party è anche un buon momento per ricordare che sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2026/27.

La scuola, certificata Green School “A”, il massimo riconoscimento per l’impegno su sostenibilità e ambiente, accoglie i bambini dai 2 anni compiuti in due sezioni: la Sezione Primavera, dai 2 anni compiuti, con la maestra Roberta Nicastro, e la Sezione Materna, dai 3 ai 6 anni, con la maestra Sara Carta. Entrambe le sezioni sono affiancate quotidianamente da Sabrina, Nadia e Lucia.

Tra le novità del prossimo anno scolastico, tre nuovi corsi extracurricolari – yoga, inglese e judo – oltre al servizio di pre e post scuola, dalle 7:30 alle 17:30, e un percorso educativo immerso nella natura che caratterizza da sempre l’identità della scuola.

Per le famiglie sono previste due importanti agevolazioni: uno sconto del 50% per chi iscrive più figli e uno sconto del 25% per tutte le nuove iscrizioni all’anno scolastico 2026/27.

La scuola è aperta su appuntamento tutto l’anno per una visita conoscitiva con le insegnanti e la segreteria. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.asilosartorio.it.