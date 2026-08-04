Montegrino Valtravaglia | 4 Agosto 2026

Montegrino, torna il Summer Party 2026 all’Asilo Sartorio: aperitivo, cena e tombola

Sabato sera torna la festa estiva della scuola dell’infanzia: una serata di condivisione e divertimento per raccogliere fondi a sostegno delle attività didattiche

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Torna l’appuntamento che ogni estate riunisce grandi e piccini in via Vittorio Veneto, a Montegrino Valtravaglia: sabato 8 agosto l’Asilo Infantile “Domenico Sartorio” apre le porte per il tradizionale “Summer Party”, una serata pensata per stare insieme, tra un aperitivo in giardino, una cena in compagnia e le immancabili risate della tombola.

Il programma della serata si apre alle ore 18:00 con l’aperitivo, il momento giusto per ritrovarsi e scambiare due chiacchiere prima di mettersi a tavola. Si prosegue alle 19:00 con la cena insieme, pensata per riunire famiglie, amici e residenti in un’atmosfera semplice e conviviale, proprio come da tradizione. Alle 21:00, infine, spazio al gioco più amato dell’estate: la tombola, capace di coinvolgere partecipanti di ogni età, tra un numero estratto e l’altro.

Come ogni anno, l’iniziativa non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione concreta di sostegno per la scuola: il ricavato della serata contribuirà infatti a finanziare le attività educative dell’Asilo Sartorio, storica realtà del territorio che da generazioni accompagna la crescita dei bambini della Valtravaglia.

L’appuntamento è per tutti, ma la prenotazione è consigliata: i posti a disposizione sono limitati, mentre il divertimento, assicurano gli organizzatori, non lo sarà affatto. Per prenotare è possibile contattare Matteo al numero 347 4531281 o Mariangela al numero 328 0879980. In caso di maltempo, la serata sarà rinviata a domenica 9 agosto, stesso orario e stessa location.

L’occasione del Summer Party è anche un buon momento per ricordare che sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2026/27.

La scuola, certificata Green School “A”, il massimo riconoscimento per l’impegno su sostenibilità e ambiente, accoglie i bambini dai 2 anni compiuti in due sezioni: la Sezione Primavera, dai 2 anni compiuti, con la maestra Roberta Nicastro, e la Sezione Materna, dai 3 ai 6 anni, con la maestra Sara Carta. Entrambe le sezioni sono affiancate quotidianamente da Sabrina, Nadia e Lucia.

Tra le novità del prossimo anno scolastico, tre nuovi corsi extracurricolari – yoga, inglese e judo – oltre al servizio di pre e post scuola, dalle 7:30 alle 17:30, e un percorso educativo immerso nella natura che caratterizza da sempre l’identità della scuola.

Per le famiglie sono previste due importanti agevolazioni: uno sconto del 50% per chi iscrive più figli e uno sconto del 25% per tutte le nuove iscrizioni all’anno scolastico 2026/27.

La scuola è aperta su appuntamento tutto l’anno per una visita conoscitiva con le insegnanti e la segreteria. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.asilosartorio.it.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Montegrino Valtravaglia | 27 Luglio 2026

Tra i boschi della Valtravaglia, un asilo che sa ancora di casa: aperte le iscrizioni all’Asilo Sartorio

L’asilo certificato Green School "A" rilancia la propria offerta con nuovi corsi, agevolazioni per famiglie e la promessa di sempre: crescere bambini felici, a contatto con la natura

Montegrino Valtravaglia | 12 Giugno 2026

L’Asilo “D. Sartorio” di Montegrino promosso a pieni voti come “Green School”

Al primo anno di partecipazione al progetto, la scuola dell’infanzia si è aggiudicata una “A”: un riconoscimento per le attività svolte che «non è un punto di arrivo, ma una promessa»

Montegrino Valtravaglia | 20 Maggio 2026

L’Asilo Sartorio di Montegrino alla Commissione Green School: un anno di impegno premiato dalla comunità

Lo scorso venerdì una piccola delegazione della scuola dell’infanzia ha presentato le iniziative all’insegna della sostenibilità portate avanti durante l’anno

Montegrino Valtravaglia | 12 Maggio 2026

L’Asilo “Sartorio” di Montegrino racconta il suo “anno green” a Laveno

Il 15 maggio i rappresentanti della piccola scuola dell’infanzia presenteranno il percorso vissuto in questi mesi con i loro piccoli alunni coinvolgendoli su temi come energia e biodiversità

Montegrino Valtravaglia | 14 Gennaio 2026

Montegrino, porte aperte all’Asilo Infantile “Domenico Sartorio”

Sabato 17 gennaio open day all’asilo di Montegrino: visita a spazi, orari estesi, sezione Primavera e Materna, didattica green e nuove attività educative per le famiglie

Montegrino Valtravaglia | 25 Novembre 2025

L’Asilo Infantile “Domenico Sartorio” di Montegrino apre le porte alle famiglie

Sabato mattina open day della scuola dell’infanzia di via Veneto: i genitori potranno conoscere spazi, attività e proposte delle sezioni Primavera e Materna. Ecco le novità di quest’anno

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com