L’Asilo Infantile “Domenico Sartorio” di Montegrino apre le porte alle famiglie

L’Asilo Infantile “Domenico Sartorio” di Montegrino Valtravaglia, situato in via Vittorio Veneto 7, è pronto a riaprire le sue porte alle famiglie del territorio che vorranno scoprirne gli spazi e conoscerne la proposta formativa e il programma di attività educative.
L’open day è in programma sabato 29 novembre, a partire dalle 10.00, e sarà l’occasione perfetta per approfondire il funzionamento della sezione Primavera, che da qualche anno accoglie i bambini tra i 24 e i 36 mesi, e la sezione Materna, attiva da oltre cento anni e dedicata ai piccoli dai 3 ai 6 anni.
Diversi sono i punti di forza della scuola dell’infanzia di Montegrino, come l’orario esteso dalle 7.30 alle 17.30, che consente alle famiglie di conciliare tempi di lavoro e di vita senza rinunciare alla qualità educativa. A questo si aggiungono la vicinanza alla natura e il contatto quotidiano con l’ambiente, che aiuta i bambini a esplorare, osservare e imparare con il corpo e con i sensi, favorendo autonomia e meraviglia, così come una didattica centrata sul bambino: l’esperienza educativa è infatti plasmata sui tempi e sui bisogni di ciascuno, con attività che valorizzano curiosità, gioco, linguaggio, movimento e socialità.
Il tutto all’interno di un ambiente curato e familiare, con spazi pensati “a misura di famiglia”, caldi, ordinati e sicuri, dove i bambini si sentono a casa e i genitori sono parte della comunità educante. La dimensione piccola permette di avere una grande attenzione, grazie alla gestione di gruppi contenuti che permettono osservazione attenta, personalizzazione, cura di ogni dettaglio e relazioni significative. Fondamentale per il buon funzionamento dell’asilo è anche un’amministrazione solida, presente e attenta ai bisogni della scuola, che assicura la continuità educativa, l’ascolto e la qualità dei servizi.
Quest’anno, inoltre, ci sono nuove e importanti novità.
Il percorso “Green School”
“Green School” è un programma di educazione trasformativa che coinvolge scuola e comunità nell’adozione di comportamenti sostenibili, con un metodo basato su misurazione e miglioramento continuo. I bambini sono protagonisti nel monitorare l’impatto delle azioni, imparando uno stile di vita “green”, rispettoso dell’ambiente e della natura. I piccoli impareranno a ridurre concretamente l’impatto sui rifiuti e lo spreco alimentare e a riconoscere l’importanza del dono dell’acqua, della biodiversità e del riciclo. Il percorso rende la sostenibilità parte della vita quotidiana della scuola, educando a scelte responsabili e misurabili. Qui maggiori info: https://www.green-school.it/
Percorso di yoga con l’istruttrice Sara Della Torre
Un laboratorio dolce e strutturato che accompagna i bambini a scoprire respiro, postura e movimenti consapevoli, favorendo calma, concentrazione e benessere psicofisico. Attraverso giochi motori, piccole sequenze, rilassamento guidato e racconti in movimento, i bambini imparano ad ascoltarsi e a riconoscere le emozioni.
Obiettivi educativi: consapevolezza corporea e coordinazione fine e globale; autoregolazione, gestione delle emozioni e capacità di “stare nel gruppo”; ascolto, rispetto delle regole e gentilezza verso sé e gli altri.
Percorso di Inglese con Teacher Eli
Un avvicinamento naturale alla lingua attraverso gioco, canzoni, filastrocche, storytelling: l’inglese entra nella routine quotidiana con parole, frasi e gesti collegati alla vita della classe. Teacher Eli è una professionista speciale, che affianca la scuola ormai da tre anni in questo percorso.
Competenze in sviluppo: ascolto e comprensione di istruzioni e semplici storie; prime produzioni orali (saluti, routine, lessico di oggetti, colori, emozioni); sensibilità fonetica e curiosità interculturale.
Sportello pedagogico per le famiglie – a cura di Anna Gallo
Uno spazio di ascolto qualificato e riservato che sostiene genitori e scuola nel leggere i bisogni dei bambini e nel condividere strategie educative efficaci. Lo sportello facilita il raccordo tra casa e scuola, promuove prevenzione e benessere, e valorizza le risorse di ciascuna famiglia. Anna assiste le insegnanti durante tutto l’anno e su richiesta accoglie le famiglie per colloqui individuali e orientamento pedagogico. Ha anche una bacheca in aula dove ogni settimana colora la mente con un messaggio, un pensiero, una frase sul tema dell’educazione.
Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0332 589975, inviare una mail all’indirizzo info@asilosartorio.it o consultare il sito www.asilosartorio.it.
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