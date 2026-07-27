Montegrino Valtravaglia | 27 Luglio 2026

Tra i boschi della Valtravaglia, un asilo che sa ancora di casa: aperte le iscrizioni all’Asilo Sartorio

L’asilo certificato Green School "A" rilancia la propria offerta con nuovi corsi, agevolazioni per famiglie e la promessa di sempre: crescere bambini felici, a contatto con la natura

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C’è un posto, in Valtravaglia, dove i bambini imparano a contare guardando le foglie cadere e a conoscere le stagioni prima ancora di saperle nominare. È l’Asilo Infantile “Domenico Sartorio” di Montegrino Valtravaglia, che da generazioni accompagna la crescita dei più piccoli del territorio e che oggi apre le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 con un’offerta rinnovata, pensata per le famiglie di oggi senza mai perdere quello che l’ha sempre reso speciale: la cura, l’ascolto, il tempo lento dell’infanzia.

Chi varca il cancello dell’Asilo Sartorio trova un ambiente in cui ogni bambino viene chiamato per nome. La Sezione Primavera accoglie i più piccoli, dai 2 anni compiuti, tra le braccia sicure della maestra Roberta Nicastro; la Sezione Materna accompagna invece i bambini dai 3 ai 6 anni con la maestra Sara Carta, punto di riferimento per intere generazioni di famiglie del paese. Intorno a loro, ogni giorno, il lavoro silenzioso ma prezioso di Sabrina, Nadia e Lucia, che rendono possibile tutto questo con dedizione e discrezione.

Non è un caso se l’Asilo Sartorio ha ottenuto la certificazione Green School con il massimo dei voti, la “A”: basta guardarsi intorno per capire perché. La scuola sorge letteralmente immersa nel verde della Valtravaglia, e la natura non è uno sfondo, ma una vera e propria maestra. I bambini crescono osservando, toccando, scoprendo il territorio che li circonda, in un percorso educativo che unisce sostenibilità e meraviglia, radicamento e curiosità.

Dal prossimo anno scolastico, l’offerta si arricchisce di tre nuovi corsi pensati per accompagnare lo sviluppo dei bambini a 360 gradi: yoga, per imparare fin da piccoli il valore della calma e della consapevolezza corporea; inglese, per aprire la mente al mondo attraverso il gioco; judo, per scoprire disciplina, rispetto e fiducia in sé stessi. Attività che si intrecciano con la quotidianità della scuola, senza mai sostituirsi al tempo libero del gioco, vero cuore pulsante dell’infanzia.

Per venire incontro alle famiglie, resta attivo anche il servizio di pre e post scuola, dalle 7:30 alle 17:30: un pensiero concreto per chi ogni mattina deve conciliare lavoro e figli, con la certezza di lasciare i propri bambini in mani sicure.

Guardando al futuro, l’Asilo Sartorio ha scelto di fare un passo importante verso le famiglie del territorio: uno sconto del 50% per chi iscrive più di un figlio, e uno sconto del 25% per tutte le nuove iscrizioni all’anno scolastico 2026/27. Una scelta che nasce dalla volontà di restare accessibile, di continuare a essere la scuola di tutti, come lo è sempre stata.

Le parole, però, raccontano solo in parte cosa significhi varcare la soglia dell’Asilo Sartorio. Per questo la scuola apre le proprie porte tutto l’anno, su appuntamento, per una visita conoscitiva insieme alle insegnanti e alla segreteria: un momento per respirare l’atmosfera della scuola, fare domande, e magari scoprire che è proprio il posto che stavate cercando per il vostro bambino.

Tutte le informazioni sull’offerta formativa sono disponibili sul sito ufficiale www.asilosartorio.it.

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