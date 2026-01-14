Montegrino Valtravaglia | 14 Gennaio 2026

Montegrino, porte aperte all’Asilo Infantile “Domenico Sartorio”

Sabato 17 gennaio open day all’asilo di Montegrino: visita a spazi, orari estesi, sezione Primavera e Materna, didattica green e nuove attività educative per le famiglie

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L’Asilo Infantile “Domenico Sartorio” di Montegrino Valtravaglia, situato in via Vittorio Veneto 7, si prepara a riaprire le sue porte alle famiglie del territorio con un nuovo open day, per far conoscere da vicino spazi, proposta formativa e attività educative.

Il secondo open day dopo quello di fine novembre è in programma sabato 17 gennaio, a partire dalle 10.00, e rappresenta un’importante occasione di incontro e approfondimento sul funzionamento della sezione Primavera, che da alcuni anni accoglie i bambini tra i 24 e i 36 mesi, e della sezione Materna, che vanta oltre cento anni di storia ed è dedicata ai piccoli dai 3 ai 6 anni.

Tra i punti di forza della scuola dell’infanzia di Montegrino spicca l’orario esteso dalle 7.30 alle 17.30, pensato per sostenere concretamente le famiglie nella conciliazione tra lavoro e vita quotidiana senza rinunciare alla qualità educativa. Fondamentale è anche il rapporto con la natura: la vicinanza all’ambiente naturale e il contatto quotidiano con l’esterno favoriscono esplorazione, osservazione e apprendimento attraverso il corpo e i sensi, stimolando autonomia, curiosità e meraviglia. La didattica è costruita “a misura di bambino”, con attività che valorizzano gioco, linguaggio, movimento e socialità.

Il tutto all’interno di un ambiente curato e familiare, con spazi caldi, ordinati e sicuri, dove i bambini si sentono a casa e i genitori sono parte della comunità educante. La dimensione contenuta della scuola permette di avere una grande attenzione educativa, grazie a piccoli gruppi che favoriscono osservazione attenta, personalizzazione dei percorsi, cura di ogni dettaglio e relazioni significative. A garantire continuità e qualità del servizio contribuisce anche un’amministrazione solida e presente, attenta ai bisogni della scuola e delle famiglie.

Quest’anno l’asilo arricchisce ulteriormente la propria offerta con importanti novità. Tra queste il percorso “Green School”, un programma di educazione trasformativa che coinvolge bambini, scuola e comunità nell’adozione di comportamenti sostenibili attraverso un metodo basato su misurazione e miglioramento continuo. I bambini impareranno a ridurre rifiuti e sprechi alimentari, a valorizzare e a riconoscere l’importanza dell’acqua, della biodiversità e del riciclo, rendendo la sostenibilità parte integrante della vita quotidiana scolastica. Qui maggiori informazioni: https://www.green-school.it/

Accanto a questo, è attivo un percorso di yoga con l’istruttrice Sara Della Torre: un laboratorio dolce e strutturato che, attraverso giochi motori, sequenze guidate e racconti in movimento, aiuta i bambini a sviluppare consapevolezza corporea, autoregolazione e gestione delle emozioni, favorendo calma, concentrazione e benessere psicofisico. Prosegue inoltre il percorso di avvicinamento alla lingua inglese con Teacher Eli, che da tre anni affianca la scuola introducendo l’inglese nella routine quotidiana in maniera naturale, attraverso giochi, canzoni, filastrocche e storytelling, stimolando ascolto, prime produzioni orali e curiosità interculturale.

Completa l’offerta lo sportello pedagogico per le famiglie, a cura di Anna Gallo: uno spazio di ascolto qualificato e riservato, attivo tutto l’anno, che sostiene genitori e insegnanti nella lettura dei bisogni dei bambini e nella condivisione di strategie educative efficaci. Lo sportello – aperto anche a colloqui individuali e orientamento psicologico per le famiglie – rafforza il dialogo tra casa e scuola e promuove benessere e prevenzione, accompagnando la comunità educante anche attraverso messaggi e spunti settimanali dedicati al tema dell’educazione.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0332 589975, inviare una mail all’indirizzo info@asilosartorio.it o consultare il sito www.asilosartorio.it.

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