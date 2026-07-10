Sere FAI d’Estate 2026, torna il Picnic al tramonto a Villa Della Porta Bozzolo

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Tornano le Sere FAI d’Estate, l’atteso appuntamento promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, che fino a metà settembre trasformerà alcuni dei luoghi più affascinanti del patrimonio storico e paesaggistico italiano in scenari d’eccezione per eventi serali all’insegna della cultura, dell’arte e della natura.

L’edizione 2026 coinvolge 30 Beni FAI in 15 regioni italiane, con un calendario di oltre 350 appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali, cinema all’aperto, visite guidate, aperitivi al tramonto, osservazioni astronomiche, trekking serali, laboratori per bambini e degustazioni enogastronomiche. Un ricco programma pensato per vivere il fascino dei Beni della Fondazione in una veste insolita, tra il calare del sole e le notti d’estate.

La Lombardia sarà tra le regioni protagoniste della manifestazione, con un’offerta che unisce arte, musica e paesaggio in alcune delle dimore storiche e dei giardini più suggestivi della regione.

Tra gli appuntamenti più attesi torna a Villa Della Porta Bozzolo, a Casalzuigno il Picnic al tramonto, in programma l’11 e 25 luglio e il 29 agosto.

L’iniziativa offre la possibilità di visitare la splendida dimora settecentesca e il suo scenografico giardino all’italiana oltre il consueto orario di apertura, per poi concedersi una cena informale immersi nel verde. I cestini da picnic sono curati dallo chef varesino Marco Dossi, fondatore del catering Love in the Kitchen, e rappresentano un’occasione per vivere il Bene FAI in un’atmosfera rilassata e conviviale, tra natura, gusto e tramonti estivi.

Le Sere FAI d’Estate 2026 confermano la capacità del Fondo per l’Ambiente Italiano di valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico attraverso esperienze coinvolgenti, capaci di unire cultura, spettacolo e convivialità.

Un invito a riscoprire ville, monasteri, giardini e dimore storiche in un momento della giornata particolarmente suggestivo, quando la luce del tramonto e la quiete della sera regalano un’atmosfera unica a luoghi già straordinari.