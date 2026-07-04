Sere FAI d’Estate 2026: nei Beni della Lombardia tre mesi di eventi tra cultura e natura

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Tre mesi di eventi, visite speciali, concerti, cinema all’aperto e appuntamenti sotto le stelle. Torna anche quest’anno “Sere FAI d’Estate”, il ricco calendario di iniziative promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, che fino a metà settembre trasformerà 30 Beni della Fondazione in suggestivi luoghi di incontro, cultura e scoperta.

L’edizione 2026 propone oltre 350 appuntamenti distribuiti in 15 regioni italiane, con aperture straordinarie serali che permetteranno al pubblico di vivere ville, castelli, monasteri e giardini in un’atmosfera unica, tra il fascino del tramonto e la magia della notte.

La Lombardia sarà tra le protagoniste della rassegna con un calendario particolarmente ricco che coinvolgerà alcuni dei Beni FAI più amati. Il programma spazia dagli aperitivi al tramonto alle visite guidate a lume di candela, dai concerti alle osservazioni astronomiche, fino ai picnic nei giardini storici e alle rassegne cinematografiche all’aperto.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano gli Aperitivi al tramonto nella splendida cornice di Villa del Balbianello, sul lago di Como, e nel giardino della Velarca a Tremezzina, la celebre casa-barca progettata dallo studio milanese BBPR, recentemente aperta al pubblico. A Casa Macchi, a Morazzone, spazio invece agli aperitivi accompagnati da musica jazz, lirica e swing.

A Bergamo, Palazzo Moroni ospiterà “Paesaggi Sonori”, un’esperienza immersiva di musica ambient ispirata ai suoni del giardino storico, oltre alla rassegna cinematografica all’aperto “A piedi nudi nel parco”, realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Cineforum ETS.

Anche Villa Necchi Campiglio, nel cuore di Milano, proporrà una serata speciale dedicata al vino e alla cultura con “I vini del silenzio”, un percorso di degustazione e racconto dedicato ai vini prodotti in territori segnati dai conflitti, curato da Roberto Cipresso e Marco Pozzali.

Ricchissimo il programma di Villa Panza a Varese, dove il pubblico potrà partecipare ad aperitivi nel parco, visite guidate dedicate al patrimonio botanico della villa, laboratori creativi per bambini e visitare la mostra temporanea “Josef Albers. Meditations”, che riunisce ventinove opere del celebre artista tedesco, molte delle quali raramente esposte.

Come da tradizione, il Monastero di Torba ospiterà la “Festa di Mezza Estate“, con visite al tramonto e una cena campestre nel cortile dell’antico complesso monastico. In occasione della notte di San Lorenzo è inoltre prevista una suggestiva cena sotto le stelle, mentre tornerà il ciclo “Astronomi per una notte“, con osservazioni guidate del cielo in compagnia di esperti e astrofili, appuntamento che coinvolgerà anche Villa Della Porta Bozzolo e Palazzo Moroni.

Tra i luoghi simbolo della rassegna in Lombardia spicca Villa Della Porta Bozzolo, a Casalzuigno, che propone un calendario di appuntamenti pensati per valorizzare il fascino del suo scenografico giardino all’italiana.

Le visite guidate al tramonto, in programma il 21 giugno, il 18 luglio e il primo agosto, offriranno l’opportunità di scoprire la storia e i segreti della villa in una luce particolarmente suggestiva. Al termine del percorso sarà possibile degustare una selezione di prodotti del territorio preparati da “I Baldi” di Laveno.

Grande attesa anche per i Picnic al tramonto, previsti il 4, 11 e 25 luglio e il 29 agosto, durante i quali i visitatori potranno rilassarsi nel parco storico gustando un menu firmato dallo chef varesino Marco Dossi, del catering “Love in the Kitchen“.

Non mancheranno infine gli appuntamenti con “Astronomi per una notte”, in programma l’8 e 9 agosto e il 5 settembre, organizzati in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli. Grazie ai telescopi e alle spiegazioni degli esperti sarà possibile osservare la Luna e i pianeti, proiettati in tempo reale su un grande schermo, vivendo un’esperienza affascinante tra scienza e natura.

Le iniziative di Villa Della Porta Bozzolo si svolgono con il patrocinio del Comune di Casalzuigno; la villa è inoltre museo riconosciuto da Regione Lombardia.

La rassegna “Sere FAI d’Estate” conferma così la propria vocazione a valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, offrendo esperienze che uniscono cultura, spettacolo, natura ed enogastronomia in alcuni dei luoghi più suggestivi del Paese. Un’occasione per vivere il patrimonio del FAI da una prospettiva diversa, nelle ore più affascinanti della giornata, quando la luce del tramonto lascia spazio al cielo stellato.