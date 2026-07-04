“La mia banda suona il rock”, due giorni di festa con il Corpo Musicale “Vittorio Veneto” a Casalzuigno

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Il Corpo Musicale “Vittorio Veneto” di Casalzuigno si prepara a vivere un fine settimana di festa, musica e convivialità.

Sabato 4 e domenica 5 luglio, all’area Feste di via Sciareda, torna “La mia banda suona il rock”, l’appuntamento che la banda organizza ogni anno per coinvolgere grandi e piccini in due giorni in cui la musica sarà protagonista assoluta delle serate e dei pranzi, regalando al pubblico un’atmosfera festosa.

Il programma si articola su due giornate: sabato 4 luglio si parte con la cena, mentre domenica 5 la festa si estende lungo tutta la giornata, con appuntamenti sia a pranzo che a cena.

Non mancherà, naturalmente, la parte gastronomica, cuore pulsante di ogni sagra che si rispetti. Lo stand gastronomico proporrà in entrambi i giorni un ricco ventaglio di specialità locali, tra cui spicca la polenta.