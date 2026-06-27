Casalzuigno | 27 Giugno 2026

A Villa Della Porta Bozzolo il concerto di Goccia di Voci con 46 coristi

Domenica 28 giugno, a Casalzuigno, il coro svizzero porterà un viaggio musicale tra sacro, tradizione e ritmi dal mondo nel giardino della dimora storica

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Villa Della Porta Bozzolo, a Casalzuigno, ospiterà domenica 28 giugno, alle 18.30, il concerto di Goccia di Voci, formazione corale che riunirà 46 coristi provenienti da Locarno, Zurigo, Berna e dall’Alto Piemonte. L’esibizione accompagnerà il pubblico in un percorso sonoro immerso nel monumentale giardino all’italiana della villa cinquecentesca.

Fondato nel 1996 dal maestro Oskar Boldre, Goccia di Voci è conosciuto per uno stile che unisce musica sacra, tradizione popolare e brani provenienti da diverse culture del mondo. Il motto del coro, “Canti dallo spirituale allo spiritoso”, sintetizza un repertorio caratterizzato da arrangiamenti originali e da esibizioni ricche di energia.

Oggi il progetto comprende sette cori, di cui tre in Svizzera – Ticino, Zurigo e Berna – e quattro in Italia. Le formazioni svizzere hanno ottenuto importanti riconoscimenti al Concorso Nazionale per cori, conquistando il secondo posto nel 2013 e nel 2023, mentre nel 2017 hanno vinto il primo premio, ricevendo anche il riconoscimento speciale della giuria come coro più originale e innovativo tra 63 formazioni.

Nel corso della sua attività Goccia di Voci ha realizzato oltre 380 concerti in diversi Paesi e ha preso parte a collaborazioni di rilievo internazionale. Tra queste figura la partecipazione, nel 2016, allo spettacolo inaugurale del tunnel AlpTransit a Pollegio, trasmesso in diretta dalla televisione nazionale svizzera. Per consultare l’intero programma della rassegna musicale, cliccare qui.

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