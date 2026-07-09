A Brissago Valtravaglia la Calabria è protagonista: tre giorni di festa tra sapori, musica e tradizioni

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L’estate entra nel vivo e a Brissago Valtravaglia si prepara un luglio davvero speciale. Dopo l’attesa Festa Sarda, la Pro Loco di Brissago Valtravaglia annuncia un nuovo appuntamento dedicato alle eccellenze gastronomiche e culturali del territorio italiano: da domani, venerdì 10 a domenica 12 luglio l’area feste Santa Rita al Piano ospiterà la Festa Calabrese, un evento tutto da vivere tra profumi, musica e divertimento.

Per tre giorni sarà possibile immergersi nelle atmosfere della Calabria, grazie a una festa pensata per far conoscere e riscoprire i sapori autentici di una terra ricca di storia e tradizioni. Protagonista assoluta sarà la cucina calabrese, con piatti preparati secondo le ricette originali e cucinati da vere donne e cuoche calabresi, pronte a portare in tavola i segreti, i profumi e i sapori della loro terra d’origine.

La Festa Calabrese prenderà il via venerdì 10 luglio alle ore 19:00, con l’apertura delle cucine e l’inizio del servizio cena. La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo di “U sonu paisanu”, che farà ballare il pubblico con i ritmi coinvolgenti della tradizione calabrese e della tarantella. Per i più piccoli non mancherà il divertimento grazie a un gonfiabile dedicato ai bambini.

Sabato 11 luglio si replica con l’apertura delle cucine alle ore 19:00 e una serata ricca di energia. Sul palco arriverà la musica tipica calabrese con Beppe & Elo I Karman’s, pronta a coinvolgere tutti i presenti. E per rendere la serata ancora più speciale ci sarà un appuntamento imperdibile: lo Schiuma Party, una festa piena di entusiasmo e divertimento per grandi e giovani.

Il gran finale sarà domenica 12 luglio: dalle ore 12:00 le cucine apriranno per il pranzo domenicale, un’occasione per trascorrere una giornata in compagnia tra buon cibo, musica e atmosfera di festa.