Varesotto | 13 Giugno 2026

“RIDUCITI”, due questionari per contribuire alla riduzione dei rifiuti sul territorio insubrico

Il progetto finanziato dal programma Interreg ha come obiettivo quello di raccogliere esperienze, idee e attività già attive tra cittadini, negozianti ed esercenti

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“RIDUCITI”, è un progetto transfrontaliero coordinato dalla Provincia di Varese e finanziato dal Programma Interreg Italia-Svizzera. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra enti pubblici, realtà del terzo settore, istituti di ricerca e comunità locali tra Italia e Svizzera sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti.

Il progetto è promosso in collaborazione con Caritas Ticino, ARS ambiente S.r.l., Istituto Oikos ETS, Legambiente Lombardia ONLUS, Appropriate Technology Development Centre – CAST ONG Onlus, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e il Comune di Cadempino.

Questi questionari facenti parte del progetto hanno come obiettivo raccogliere esperienze, idee e attività già attive tra cittadini, negozianti ed esercenti, per costruire una grande mappa delle realtà virtuose del territorio insubrico.

Il primo è dedicato ai cittadini cioè a chi nella vita quotidiana, mette in pratica azioni sostenibili: riuso, riduzione degli sprechi, acquisti consapevoli, riparazione e altre buone abitudini.https://forms.gle/GdBS9CehERjKBErk6 

Mentre questo è pensato per esercenti, negozi e attività col fine di mappare negozi e servizi che promuovono pratiche come refill, riuso, noleggio, upcycling, riparazione e riduzione dei rifiuti. https://forms.gle/B1afEy1Abt4X2awNA

Cittadini e realtà del territorio possono così contribuire alla costruzione della futura “Mappa insubrica della prevenzione dei rifiuti”, uno strumento condiviso per diffondere modelli sostenibili e creare nuove collaborazioni. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’e mail osservarifiuti@provincia.va.it

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