Varesotto | 30 Giugno 2026

Arpa Lombardia osserva la fauna selvatica di notte al Parco del Campo dei Fiori

Nell’ambito del progetto Interreg ALP-AI, grazie a droni con termocamere sono stati monitorati i movimenti notturni di cervi, caprioli, lepri e cinghiali sul monte Chiusarella

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Osservare tramite droni dotati di termocamera i movimenti della fauna selvatica: cervi, caprioli, lepri e cinghiali. Questa l’azione svolta dai piloti di Arpa Lombardia sul Monte Chiusarella nelle notti scorse.

L’attività di monitoraggio ha visto impegnati alcuni tecnici dell’Unità Organizzativa CREO (Centro Regionale di Earth Observation), dipartimento regionale per l’Innovazione, la Ricerca e la Sostenibilità di Arpa Lombardia che hanno iniziato l’osservazione della fauna selvatica del Parco del Campo dei Fiori: un’operazione nuova per l’Agenzia resa possibile grazie all’utilizzo di termocamera da drone, di recente acquisizione.

Queste azioni si inseriscono nell’ambito del progetto INTERREG ALP-AI “Intelligenza Artificiale per la Salvaguardia Ambientale e della Biodiversità Transfrontaliera”, progetto cui l’Agenzia sta partecipando da inizio 2026 insieme a Politecnico di Milano, Fondazione Politecnico, Parco del Campo dei Fiori, Servizio fitosanitario cantonale (CH) e Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (CH).

I piloti dell’Agenzia sono stati accompagnati dal personale del Parco che, grazie all’ottima conoscenza del territorio e delle abitudini degli animali, ha consigliato i luoghi migliori dove poter avvistare meglio la fauna. Questi mammiferi infatti escono dal bosco per cibarsi principalmente nel periodo notturno e sono individuabili in aree con scarsa vegetazione.

Tra gli obiettivi del progetto: sviluppare un approccio metodologico per l’utilizzo del drone durante il periodo notturno tramite monitoraggio della fauna selvatica e fornire una stima della popolazione in una determinata area. Inoltre, grazie all’acquisizione delle immagini fornite dalla termocamera, il Politecnico potrà “addestrare” gli algoritmi attraverso l’intelligenza artificiale per il riconoscimento e il conteggio automatico di animali.

I prossimi sopralluoghi verranno effettuati in diversi periodi dell’anno e in altre zone del Parco, in modo da affinare la metodologia sull’utilizzo del drone e acquisire dati utili ai partner del progetto.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Lombardia | 13 Maggio 2026

Maltempo in Lombardia: lunedì oltre 10mila fulmini, grandinate e raffiche fino a 60 km/h

I dati di ARPA Lombardia sulla perturbazione che a inizio settimana ha colpito anche il nostro territorio. Da domani nuovo peggioramento con pioggia e temporali

Lombardia | 11 Aprile 2026

Poca neve sulle Alpi e invasi montani al minimo: in Lombardia mancano oltre 800 milioni di m cubi d’acqua

I dati di ARPA Lombardia e le analisi di Legambiente fotografano una situazione di potenziale rischio siccità, anche se è presto per parlare di emergenza. La situazione del lago Maggiore è buona

Lombardia | 2 Aprile 2026

Emergenze ambientali, raggiunto il massimo storico in Lombardia con 1425 segnalazioni

Arpa Lombardia interviene per risolvere segnalazioni da parte dei cittadini, la presidente dell’Agenzia Lucia Lo Palo: «Forte segno di responsabilità civica da parte della comunità»

Lombardia | 25 Marzo 2026

Meteo, Arpa Lombardia: «Forte vento in arrivo». Previste raffiche fino a 70 km/h

Arpa Lombardia segnala l’arrivo di un fronte freddo con venti intensi e condizioni favoniche. Raffiche fino a 70 km/h su pianura e valli, con picchi tra Alpi e Prealpi

Varesotto | 9 Marzo 2026

L’inverno meteorologico a Varese è stato il terzo più caldo dal 1967

Le analisi degli esperti del Centro Geofisico Prealpino sull’andamento del clima tra dicembre e febbraio insieme a quelle di ARPA Lombardia che confermano l’andamento della stagione

Luino | 3 Marzo 2026
Luino, variante PGT:

Luino, confronto sul futuro dell’area ex Ratti: «Noi seduti al tavolo, ma dall’altra parte non c’è nessuno»

Ieri pomeriggio la Commissione Territorio si è riunita per discutere l’articolata interrogazione presentata dal consigliere Artoni. Assente la società Grand Luino

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com