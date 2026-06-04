Luino | 4 Giugno 2026

Mogol influenzato, il Festival del teatro e della comicità Città di Luino al via domani

Il festival si aprirà domani, venerdì 5 giugno alle ore 18, a Palazzo Verbania con l’omaggio a Giovanni Reale, il filosofo che amava Luino, in compagnia di Roberto Radice. Ecco il programma completo

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La XX edizione del Festival del teatro e della comicità Città di Luino con la direzione artistica di Francesco Pellicini, in collaborazione con il Festival dei laghi lombardi, parte venerdì 5 giugno e non più il 4 giugno. Ad aprire la manifestazione era atteso Mogol che ha però dovuto annullare la sua presenza a causa di un’influenza.

Sono vittima di una bronchite, mi dispiace moltissimo” ha commentato così Mogol in un video saluto inviato al direttore artistico Pellicini che risponde: “Mi dispiace e ringrazio Mogol per questo attestato di sincerità. Dinnanzi alla salute poco ci si può fare, soprattutto quando si ha un’età sensibile. Riprenderemo la serata appena possibile”.

Il festival si apre quindi a Palazzo Verbania venerdì 5 giugno alle ore 18 con l’omaggio a  Giovanni Reale, il filosofo che amava Luino in compagnia di Roberto Radice, Docente dell’Università Cattolica di Milano, Francesco e Alberto Reale, Silvestro Pascarella, Direttore de La Prealpina, Francesco Pellicini e Matteo Inzaghi, Direttore di Rete 55.

Il programma completo è disponibile sul sito www.festivalcomicita.it. La manifestazione è patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Luino, Fondazione Cariplo, Camera di Commercio di Varese e Fondazione Comunità del varesotto.

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