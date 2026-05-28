Luino | 28 Maggio 2026

L’ex caserma di Fornasette si prepara per accogliere i nuovi alloggi per i vigili del fuoco

Oggi il sopralluogo dei vertici del sindacato Fns Cisl con il consigliere comunale Davide Cataldo: «Impegno affinché la struttura sia funzionale il prima possibile»

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Importante passo in avanti per il potenziamento dei servizi e del supporto logistico ai Vigili del Fuoco del territorio della provincia di Varese.

Nella giornata del 26 maggio, a margine dei lavori assembleari dei Segretari Nazionali Massimo Vespia, Maurizio Giardina e Roberto Bombara della Segreteria Nazionale della FNS CISL (Federazione Nazionale Sicurezza),presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese, la delegazione sindacale di massimo livello accompagnati dalla rappresentanza territoriale e regionale, ha effettuato un sopralluogo a Luino, presso l’ex caserma dei Carabinieri di Fornasette.

La struttura è ufficialmente destinata a diventare la nuova sede degli alloggi per il personale dei Vigili del Fuoco, un traguardo atteso che sta prendendo forma concreta grazie a una virtuosa e stretta collaborazione tra la politica, istituzioni locali e le rappresentanze sindacali.

Al sopralluogo hanno preso parte i vertici nazionali, regionali e provinciali del sindacato, a testimonianza della rilevanza dell’intervento: Massimo Vespia, Segretario Generale Nazionale FNS CISL; Roberto Bombara, Segretario Nazionale FNS CISL; Maurizio Giardina, Segretario Nazionale FNS CISL; Monica Martelli, Segretaria Regionale FNS CISL Lombardia; Lino Coltellese, Segretario Provinciale FNS CISL di Varese; Roberto Cortese e Filippo Busceti, delegati sindacali del territorio.

Insieme ai rappresentanti della FNS CISL era presente il neo-eletto consigliere comunale di maggioranza Davide Cataldo, che ha accompagnato la delegazione per visionare lo stato dell’immobile e fare il punto sulle prossime tappe del progetto.

«La riconversione dell’ex caserma di Fornasette in alloggi per i Vigili del Fuoco è la dimostrazione tangibile di come il dialogo e la sinergia tra istituzioni, amministrazione locale e sindacato possano produrre risultati concreti per i lavoratori e per la sicurezza della collettività – hanno commentato i rappresentanti sindacali a margine dell’incontro – garantire tutele logistiche e alloggi adeguati al personale è fondamentale per permettere ai Vigili del Fuoco di operare al meglio sul territorio».

L’incontro si è concluso con l’impegno comune di vigilare e supportare i prossimi passaggi burocratici e operativi, affinché la struttura possa essere consegnata e resa funzionale nel minor tempo possibile.

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