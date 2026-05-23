Lombardia | 23 Maggio 2026

Bando rifugi 2024: 89mila euro sia per il Rifugio Alpe Bovis che per il Rifugio “Capanna” di Besozzo

Da Regione Lombardia 5,2 milioni, in totale per le tante strutture del territorio, per l'esaurimento della graduatoria. L'assessore Sertori: «Interventi mirano a valorizzare il patrimonio montano»

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Un incremento dei fondi di 5,2 milioni di euro consente alla Lombardia di finanziare tutte le domande ritenute idonee per il “Bando rifugi 2024″, misura voluta dall’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

«Gli interventi finanziati – sottolinea l’assessore Sertori – mirano a valorizzare il patrimonio montano, innalzando la qualità dell’accoglienza nelle strutture, assicurando condizioni di fruizione in sicurezza e migliorando accessibilità e sostenibilità ambientale».

«Si tratta di opere di particolare rilievo, che richiedono la collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti affinché possano essere portate a compimento e diventare pienamente operative. Confidiamo pertanto nell’impegno dei beneficiari – conclude l’assessore – nel rispettare i tempi previsti per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi».

Le risorse del bando sono destinate a soggetti pubblici, associazioni e soggetti privati gestori o proprietari di rifugi alpinistici e rifugi escursionistici ubicati in Comuni montani o parzialmente montani e regolarmente iscritti nell’Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici e finanziano interventi di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione ai fini dell’innovazione tecnologica, della riqualificazione, della sicurezza, dell’accessibilità, dell’efficientamento energetico e della mitigazione dei fenomeni naturali, di rifugi alpinistici e rifugi escursionistici, e interventi a essi complementari.

I beneficiari, come stabilito dal Bando, dovranno ora presentare i documenti per l’accettazione del contributo entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto sul Burl (ovvero a partire dal 25 maggio 2026).

Di seguito il dettaglio delle domande finanziate suddiviso per la provincia di Varese con ubicazione del rifugio e importo regionale concesso. Laddove non indicato trattasi di impresa/ditta individuale per la quale si specifica ambito comunale di intervento.

A Varese fondi per il Club Alpino Italiano – sezione di Besozzo – Rifugio “Capanna Giulio de Grandi Adamoli”, 88.598 euro, e per il Comune di Dumenza – Rifugio “Dumenza – Alpe Bovis”, 89.473 euro.

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