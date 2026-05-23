Bando rifugi 2024: 89mila euro sia per il Rifugio Alpe Bovis che per il Rifugio “Capanna” di Besozzo

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Un incremento dei fondi di 5,2 milioni di euro consente alla Lombardia di finanziare tutte le domande ritenute idonee per il “Bando rifugi 2024″, misura voluta dall’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

«Gli interventi finanziati – sottolinea l’assessore Sertori – mirano a valorizzare il patrimonio montano, innalzando la qualità dell’accoglienza nelle strutture, assicurando condizioni di fruizione in sicurezza e migliorando accessibilità e sostenibilità ambientale».

«Si tratta di opere di particolare rilievo, che richiedono la collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti affinché possano essere portate a compimento e diventare pienamente operative. Confidiamo pertanto nell’impegno dei beneficiari – conclude l’assessore – nel rispettare i tempi previsti per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi».

Le risorse del bando sono destinate a soggetti pubblici, associazioni e soggetti privati gestori o proprietari di rifugi alpinistici e rifugi escursionistici ubicati in Comuni montani o parzialmente montani e regolarmente iscritti nell’Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici e finanziano interventi di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione ai fini dell’innovazione tecnologica, della riqualificazione, della sicurezza, dell’accessibilità, dell’efficientamento energetico e della mitigazione dei fenomeni naturali, di rifugi alpinistici e rifugi escursionistici, e interventi a essi complementari.

I beneficiari, come stabilito dal Bando, dovranno ora presentare i documenti per l’accettazione del contributo entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto sul Burl (ovvero a partire dal 25 maggio 2026).

Di seguito il dettaglio delle domande finanziate suddiviso per la provincia di Varese con ubicazione del rifugio e importo regionale concesso. Laddove non indicato trattasi di impresa/ditta individuale per la quale si specifica ambito comunale di intervento.

A Varese fondi per il Club Alpino Italiano – sezione di Besozzo – Rifugio “Capanna Giulio de Grandi Adamoli”, 88.598 euro, e per il Comune di Dumenza – Rifugio “Dumenza – Alpe Bovis”, 89.473 euro.