Alto Varesotto | 14 Marzo 2026

Maltempo, allerta per piogge intense e vento anche sull’Alto Varesotto

Peggioramento del tempo tra oggi e domani con precipitazioni diffuse su gran parte della Lombardia. Attesi accumuli elevati sul Nord-Ovest e possibili nevicate sui rilievi

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Peggioramento del tempo sul territorio della provincia di Varese, dove nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, è scattata l’allerta da gialla ad arancione per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile. Nel sud della provincia è segnalata anche un’allerta per il rischio idraulico. La zona interessata è in particolare quella dei laghi e delle valli.

Nel corso della giornata di oggi le precipitazioni, inizialmente deboli e limitate ai settori nord-occidentali della Lombardia, tenderanno a intensificarsi dalle ore 18:00, estendendosi a gran parte della regione, con l’eccezione delle aree sud-orientali dove i fenomeni dovrebbero risultare più deboli.

Le piogge saranno generalmente moderate o forti, con possibili rovesci localmente più intensi soprattutto nei settori nord-occidentali. Atteso anche vento moderato, con raffiche che potranno raggiungere localmente tra i 30 e i 50 chilometri orari, interessando pianura e zone montane mentre le aree vallive resteranno più riparate.

Le precipitazioni proseguiranno anche nella notte, risultando più intense nei settori occidentali della regione. Nel corso della mattinata di domenica i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sulle zone occidentali e meridionali, mentre altrove potranno temporaneamente esaurirsi.

In provincia di Varese non si esclude qualche debole nevicata sui rilievi più alti, come nell’area del Campo dei Fiori, mentre localmente potrebbero verificarsi brevi episodi di neve mista a pioggia anche a quote più basse durante i rovesci più intensi.

Un’attenuazione delle precipitazioni è prevista nel corso della domenica pomeriggio, quando potrebbero aprirsi schiarite irregolari. Non si esclude tuttavia la possibilità di isolati rovesci residui prima di un graduale miglioramento delle condizioni meteo.

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