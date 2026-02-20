Coriandoli e allegria per il Carnevale a Maccagno

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Sarà una giornata all’insegna dei colori, dell’allegria e della voglia di stare insieme quella in programma domani, sabato 21 febbraio, a Maccagno.

In piazza Vittorio Veneto, nella zona della stazione, andrà in scena il Carnevale, un appuntamento pensato per coinvolgere grandi e piccoli in un clima di festa condivisa.

Le attività prenderanno il via alle 10.30 e proseguiranno fino al pomeriggio, trasformando il cuore del paese in uno spazio animato da musica, sorrisi e creatività. Tra le proposte in calendario ci saranno laboratori creativi dedicati ai bambini, che potranno divertirsi tra colori, maschere e fantasia, accompagnati da momenti di animazione pensati per farli ballare e giocare insieme.

Non mancherà uno dei momenti più attesi della tradizione: il risotto di Carnevale, che riunirà i partecipanti attorno ai sapori tipici della festa. Un’occasione conviviale che, come ogni anno, contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più calorosa e partecipata. Nel corso della giornata è prevista anche la premiazione delle maschere, con un riconoscimento per i costumi più originali e creativi. A chiudere l’evento, la merenda con i tradizionali tortelli, simbolo dolce del Carnevale.