Ultimo weekend di carnevale nel Varesotto con bel tempo e temperature gradevoli

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(da www.varesenoi.it) Si annuncia un weekend di bel tempo con temperature che sabato 21 febbraio, giorno del carnevale a Varese (sfilata al via alle 14.30 da via Sacco: leggi QUI) e in alcuni comuni attorno al capoluogo, saranno certamente superiori ai 10 gradi e gradevoli, mentre domenica potrebbero salire ulteriormente e risultare più vicine ai 20 che ai 10 gradi.

Oggi, mercoledì 18 febbraio, il Centro Geofisico Prealpino annuncia una giornata soleggiata con solo qualche nuvola di passaggio, poi nubi più consistenti in serata e nella notte. Massime tra quota 10 e 13 gradi.

Domani, giovedì, in mattinata cieli grigi, piogge diffuse e fiocchi oltre 600 metri. Nel pomeriggio e sera esaurimento delle precipitazioni, a partire dal Piemonte apertura di schiarite irregolari con rinforzi di vento settentrionale. Minime: 3/6°C. Massime: 6/9°C.

Venerdì tempo in buona parte soleggiato. Sui monti ventilato da nord, a tratti favonio fino in pianura con locale rialzo termico e massime tra 12 e 15 gradi. Lungo le creste confinali più nuvole e qualche fiocco.

Sabato e domenica bel tempo prevalente eccetto qualche nuvola passeggera. In montagna prosegue il vento settentrionale.