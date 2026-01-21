Comune di Maccagno, il punto sui progetti: più operai, manutenzioni e opere pubbliche

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I progetti dell’amministrazione Vargiu per il futuro di Maccagno con Pino e Veddasca arrivano in consiglio comunale tra le pagine del Documento unico di programmazione (Dup) e del bilancio di previsione per il prossimo triennio. Organizzazione dei servizi, manutenzioni, investimenti. Tanti gli interventi presentati durante l’ultima seduta dell’assemblea, dedicata in larga parte ai piani della maggioranza per il secondo anno di mandato dell’amministrazione.

In vista, come già anticipato nei mesi scorsi, ci sono tre assunzioni per il servizio manutenzione del Comune, che arriverà così a quota cinque operai. Il servizio, ha spiegato il sindaco, sarà gestito in collaborazione con la squadra di operai forestali della Comunità montana, e verrà assunto anche un coordinatore.

Lunga la lista degli interventi di manutenzione. Una lista che include il tetto delle scuole medie, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il parco giochi di Pino, dove verrà realizzata un’ara cani, la sistemazione del parcheggio di Zenna e un importante progetto legato al rifacimento della pista di atletica e degli spogliatoi dell’impianto sportivo di via Parisi: il Comune ha partecipato a un bando di Regione Lombardia per il finanziamento delle opere, il cui costo supera il milione di euro.

Rilevanti anche le cifre per la riqualificazione dell’area lago di Zenna (servizi spiaggia, parcheggi, area gioco), che toccano quota 382 mila euro per il primo lotto (il secondo nel 2027). Per la messa in sicurezza del versante roccioso al Cinzanino vengono stanziati 260 mila euro, per i lavori legati al rischio idrogeologico e alla prevenzione delle frane ad Armio ci sono 300 mila euro per il 2026, ma i lavori divisi su più anni costeranno in tutto circa 750 mila euro.

In programma anche la manutenzione straordinaria delle strade che conducono alle baite di Monterecchio e Biegno, da trasformare in itinerari turistici e per gli appassionati di mountain bike, e interventi per la manutenzione dell’illuminazione pubblica e delle strade comunali.

Il gruppo consiliare di minoranza Idea Comune si è astenuto dalla votazione sui documenti di bilancio: «Attendiamo il resoconto dei risultati che verranno raggiunti», ha affermato il consigliere Massimo Colosio, che ha anche sottolineato l’apprezzamento del suo gruppo per gli interventi che riguardano le aree periferiche. Sempre rivolto alla maggioranza, Colosio ha chiesto un maggior coinvolgimento nei progetti, «fin dalle fasi programmatiche», di cittadini, proprietari di seconde case, associazioni, commercianti, agricoltori, per cogliere il più possibile gli spunti provenienti da chi vive il territorio e tradurre le esigenze espresse in interventi mirati.