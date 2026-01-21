Maccagno con Pino e Veddasca | 21 Gennaio 2026

Comune di Maccagno, il punto sui progetti: più operai, manutenzioni e opere pubbliche

Ok a Dup e bilancio di previsione, assunzioni in municipio e interventi dal centro alla valle. Per il 2026: area cani a Pino, riqualificazione zona lago a Zenna, progetto per la pista di atletica

Tempo medio di lettura: 2 minuti

I progetti dell’amministrazione Vargiu per il futuro di Maccagno con Pino e Veddasca arrivano in consiglio comunale tra le pagine del Documento unico di programmazione (Dup) e del bilancio di previsione per il prossimo triennio. Organizzazione dei servizi, manutenzioni, investimenti. Tanti gli interventi presentati durante l’ultima seduta dell’assemblea, dedicata in larga parte ai piani della maggioranza per il secondo anno di mandato dell’amministrazione.

In vista, come già anticipato nei mesi scorsi, ci sono tre assunzioni per il servizio manutenzione del Comune, che arriverà così a quota cinque operai. Il servizio, ha spiegato il sindaco, sarà gestito in collaborazione con la squadra di operai forestali della Comunità montana, e verrà assunto anche un coordinatore.

Lunga la lista degli interventi di manutenzione. Una lista che include il tetto delle scuole medie, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il parco giochi di Pino, dove verrà realizzata un’ara cani, la sistemazione del parcheggio di Zenna e un importante progetto legato al rifacimento della pista di atletica e degli spogliatoi dell’impianto sportivo di via Parisi: il Comune ha partecipato a un bando di Regione Lombardia per il finanziamento delle opere, il cui costo supera il milione di euro.

Rilevanti anche le cifre per la riqualificazione dell’area lago di Zenna (servizi spiaggia, parcheggi, area gioco), che toccano quota 382 mila euro per il primo lotto (il secondo nel 2027). Per la messa in sicurezza del versante roccioso al Cinzanino vengono stanziati 260 mila euro, per i lavori legati al rischio idrogeologico e alla prevenzione delle frane ad Armio ci sono 300 mila euro per il 2026, ma i lavori divisi su più anni costeranno in tutto circa 750 mila euro.

In programma anche la manutenzione straordinaria delle strade che conducono alle baite di Monterecchio e Biegno, da trasformare in itinerari turistici e per gli appassionati di mountain bike, e interventi per la manutenzione dell’illuminazione pubblica e delle strade comunali.

Il gruppo consiliare di minoranza Idea Comune si è astenuto dalla votazione sui documenti di bilancio: «Attendiamo il resoconto dei risultati che verranno raggiunti», ha affermato il consigliere Massimo Colosio, che ha anche sottolineato l’apprezzamento del suo gruppo per gli interventi che riguardano le aree periferiche. Sempre rivolto alla maggioranza, Colosio ha chiesto un maggior coinvolgimento nei progetti, «fin dalle fasi programmatiche», di cittadini, proprietari di seconde case, associazioni, commercianti, agricoltori, per cogliere il più possibile gli spunti provenienti da chi vive il territorio e tradurre le esigenze espresse in interventi mirati.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 8 Marzo 2025

Provincia di Varese, diverse variazioni al bilancio di previsione 2025/2027

Tra i vari punti anche 92mila euro per implementare alcune attività dell'Interreg BLU TRESA, che realizzerà l’importane collegamento ciclopedonale tra Luino e Fornasette

Varese | 1 Marzo 2025

Si riunisce il consiglio provinciale, a Varese anche la questione dei migranti a Fornasette

La prossima seduta è stata convocata a Villa Recalcati il prossimo 4 marzo, possibili decisioni su bilancio, scuole e crisi aziendali. Prevista una seconda convocazione per il 5 marzo

Luino | 25 Febbraio 2025

Presentata la Luino del futuro, approvato bilancio di previsione 2025-2027 e DUP

Ok al bilancio con la maggioranza compatta, mentre l'opposizione ha votato contro. Assessori e consiglieri presentano i punti chiave del Documento Unico di Programmazione. Tante opere in cantiere

Luino | 23 Febbraio 2025

Luino, tanti temi scottanti in consiglio comunale

Domani la seduta per discutere bilancio, DUP, regolamenti e mozioni su temi chiave per il territorio. Tra i punti, il progetto "In bicicletta da Luino al Tresa" e l'ex caserma per i richiedenti asilo

Lavena Ponte Tresa | 24 Luglio 2024

Consiglio comunale a Lavena Ponte Tresa: bilancio, dup e sociale

Nove punti all'ordine del giorno per l'assemblea in programma giovedì 25 luglio alle 20.45 in municipio. Tra i temi in primo piano c'è anche il nuovo regolamento sul commercio nelle aree pubbliche

Alto Varesotto | 23 Aprile 2024

Da Provincia un milione di euro per riqualificare la SP1var tra Cittiglio e Gavirate

I fondi, provenienti dalla Regione per un totale di oltre 3 milioni e 595mila euro, verranno utilizzati anche per le provinciali 57 e 49 a Gazzada e tra Arsago Seprio e Besnate

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com