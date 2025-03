Provincia di Varese, diverse variazioni al bilancio di previsione 2025/2027

Tempo medio di lettura: 4 minuti

Nuove risorse per mobilità sostenibile, occupazione, cultura e tutela ambientale. Il Consiglio provinciale ha approvato negli scorsi giorni le variazioni al bilancio di previsione 2025-2027, introducendo importanti investimenti per il territorio.

Le variazioni maggiormente significative riguardano nuovi progetti finanziati dal Programma UE Interreg Italia – Svizzera, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia e sono relative ad una serie di attività che riguardano la viabilità, la cultura, le politiche giovanili, la tutela ambientale e la collaborazione tra enti locali.

«È giusto precisare che questa variazione è fondamentale per finanziare nuovi progetti, con grande impatto sul territorio», sottolinea il Consigliere delegato Mattia Premazzi.

GIOVANI

Con lo stanziamento a bilancio di 109.000 euro in merito al bando GAME UPI 2.0, il progetto INSUBRIA MOVING (Movimento, Opportunità, Valorizzazione, Inclusione: Nuove strategie per i Giovani), promosso da Provincia di Varese e finanziato dal Fondo Politiche Giovanili 2023 Fondo Politiche Giovanili 2023 mira a prevenire il disagio giovanile della fascia 14-19 anni tramite attività sportive non competitive e la promozione di sani stili di vita.

La Provincia di Varese, in qualità di Ente capofila, coordinerà il progetto con la partecipazione di ATS Insubria, Università degli Studi dell’Insubria, Ufficio Scolastico Provinciale, Agenzia Formativa CFP, Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Luino, Camera di Commercio di Varese e Unione Province Lombarde (UPL).

LAVORO: UN NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO A VARESE

Un intervento strategico riguarda il lavoro. Per una cifra complessiva di 6,7 milioni di euro (di cui oltre 6,2 milioni finanziati dal PNRR) il progetto “Potenziamento CPI Varese” prevede realizzare un nuovo Centro per l’Impiego a Varese.

La sede individuata è un immobile di proprietà di ATS Insubria in via Bernardino Luini, che verrà acquisito e riqualificato per offrire spazi polifunzionali e aperti alla cittadinanza.

La variazione di 6.731.052,00 euro verrà ripartita tra il 2025 (4,7 milioni di euro) e il 2026 (2 milioni di euro).

Un’altra variazione, dell’importo di 1.228.446 euro, riguarderà il progetto Interreg Italia – Svizzera LASC TI – VA dove la Provincia di Varese in partenariato con il Comune di Luino e di Tresa, la Fondazione Malcantone lavorerà per il risanamento e alla rinaturalizzazione dell’area da cui si origina la contaminazione delle acque del Pevereggia eliminando la fonte dell’inquinante che sta raggiungendo i pozzi ubicati nella Piana del Palone, essenziali per gli acquedotti di Luino e Malcantone, a beneficio per la popolazione servita. Nonché alla sistemazione e messa in rete di percorsi didattico – naturalistici nell’area oggetto di riqualificazione.

Infine, un’altra di 163.110 euro, permetterà di realizzare alcuni interventi di rinaturalizzazione nel territorio tra il Ticino e il lago Maggiore nell’ambito del progetto Interreg Italia – Svizzera ECO4TICINO.

EDILIZIA SCOLASTICA E ACCESSIBILITÀ

Altri interventi significativi riguardano la sicurezza e la manutenzione degli edifici pubblici e vedono coinvolti numerosi settori dell’Ente.

Con questa variazione viene applicato un avanzo vincolato che riguarda:

– parte corrente di 500.000 euro per la messa in sicurezza di un bosco di proprietà provinciale e per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e di proprietà provinciale;

– parte capitale di 18.238.98 euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

MOBILITÀ LEGGERA

Sul fronte della mobilità, un’importante variazione del valore di 1.417.800 euro permetterà di realizzare il progetto Interreg Italia – Svizzera SMILE. Il progetto, dove la Provincia di Varese è capofila ed in partenariato con il Cantone Ticino, la Commissione Regionale dei Trasporti del Mendrisiotto, la Provincia di Como e il Comune di Como, svilupperà un Piano transfrontaliero per la mobilità leggera tra Varese, Como e Ticino e degli interventi concreti a supporto della mobilità leggera in prossimità dei valichi, delle stazioni ferroviarie e delle aree più critiche per il traffico pendolare transfrontaliero.

Sempre in questo settore, è prevista una variazione pari a 92.000 euro per implementare alcune attività in capo a Provincia di Varese (punti di ricarica e manutenzione bici, itinerari cicloturistici) nell’ambito del progetto Interreg BLU TRESA ovvero l’iniziativa che realizzerà l’importane collegamento ciclopedonale tra Luino e il valico di Fornasette.

CULTURA

Nell’ambito culturale, la Provincia di Varese ha ottenuto da parte di Fondazione Cariplo l’approvazione del progetto emblematico maggiore “Varese Cultura 2030”. Il progetto realizzato con il partenariato di diversi soggetti ed enti del territorio, sarà finalizzato allo sviluppo del sistema culturale della provincia di Varese attraverso la valorizzazione dei suoi principali poli culturali (S. Caterina del Sasso) e delle reti dei siti culturali minori, lo sviluppo di un’identità riconoscibile e la promozione del sistema culturale varesino, la creazione delle condizioni per candidare Varese a capitale europea della cultura.

L’investimento totale ammonta a 2,4 milioni di euro, cofinanziato da diversi soggetti:

– Provincia di Varese: 1,4 milioni di euro (somme richieste in variazione).

– Fondazione Cariplo e altri partner: circa 1 milione di euro.

– Contributi di Comuni e istituzioni culturali coinvolte.

Inoltre, con un budget previsto a variazione di oltre 450 mila euro per la sistemazione del collegamento ciclopedonale tra il sito paesaggistico di Torba e la pista ciclopedonale della valle Olona, è partner del progetto emblematico maggiore del Parco Pineta “La via ritrovata” finalizzato alla valorizzazione e all’integrazione e collegamento dei siti Unesco di Torba e Castelseprio.

COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI

Infine, nell’ottica di essere una casa dei comuni che favorisce le sinergie tra enti locali riducendo i costi e le inefficienze, la Provincia di Varese condurrà il progetto Interreg Italia – Svizzera Rigenera TI-VA. Con un budget complessivo di oltre 600 mila euro la Provincia, in partenariato con ANCI Lombardia, UTR Insubria, Comune di Varese, Università di Pavia e LIUC e la Sezione Enti Locali del Cantone Ticino svolgerà attività per rafforzare la capacità di gestione degli enti locali e delle comunità varesine e del Cantone Ticino.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere positivo sulle proposte di deliberazione.