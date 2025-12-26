Soldi dalla Regione per il rilancio della Veddasca: più turismo e biciclette

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Le strade agro-silvo-pastorali della Veddasca diventeranno una risorsa turistica grazie all’importante finanziamento regionale ottenuto dal Comune di Maccagno e destinato a riqualificare quei percorsi in aree rurali utilizzati soprattutto per attività agricole e per la manutenzione dei boschi.

Percorsi che potranno essere impiegati anche come itinerari panoramici a misura di turista e degli sportivi appassionati di mountain bike. Il progetto è dell’amministrazione guidata dal sindaco Ivan Vargiu, che dà notizia dello stanziamento legato a un bando di Regione Lombardia per migliorare la viabilità forestale e in zone di montagna.

«Si tratta di 83 mila euro che copriranno il 90% dei lavori finalizzati alla sistemazione definitiva delle strade che portano agli alpeggi di Monterecchio e ai Cangili di Biegno – spiega Vargiu – Per anni, anche con le precedenti amministrazioni, sono stati finanziati lavori di manutenzione per far fronte alle criticità del momento. Ora abbiamo la possibilità di procedere con il rifacimento definitivo delle strade che diventeranno dei bellissimi percorsi da fare in mountain bike e in e-bike».

Le opere finanziate dal bando hanno anche lo scopo di rendere più sicure le aree montane oggetto degli interventi: un requisito fondamentale per poter poi procedere alla valorizzazione in chiave turistica. Sul fronte della Veddasca il progetto dell’amministrazione comunale è importante anche per i residenti e per tutti i proprietari delle baite che si trovano lungo gli itinerari. Grazie agli interventi sarà possibile raggiungere in modo più agevole le località.