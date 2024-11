Da Provincia un milione di euro per riqualificare la SP1var tra Cittiglio e Gavirate

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Le esigenze del territorio e le recenti risorse pervenute per il finanziamento di nuovi progetti hanno portato a una variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 della Provincia di Varese, uno dei punti all’ordine del giorno del Consiglio provinciale di martedì 9 aprile scorso.

Il Collegio dei Revisori ha già espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione illustrata e dunque nelle variazioni al bilancio di previsione sono previsti diversi progetti e proposte di intervento, in particolare per il settore viabilità, che verranno realizzati impiegando principalmente finanziamenti provenienti da Regione Lombardia.

Con Decreto Regionale 1916/2024 è stato infatti assegnato a Provincia di Varese un importo di 3.595.500 euro che verrà utilizzato per costruire nuove opere e riqualificarne alcune già esistenti.

Il primo intervento sarà sulla strada provinciale 57 con la realizzazione della rotatoria nel Comune di Gazzada e di stalli di sosta autobus, per un importo complessivo di 1.350.000 euro.

Il secondo intervento sarà riqualificare la strada provinciale 1 Var nel tratto compreso tra Gavirate e Cittiglio (circa 9 km). Per un importo complessivo di 1.145.500 euro, si interverrà per risolvere anomalie e irregolarità stradali per la salvaguardia della sicurezza stradale.

Riqualificare la strada provinciale 49 sarà il terzo intervento eseguito con le risorse assegnate da Regione. Il tratto interessato della stradale extraurbana è quello compreso tra Arsago Seprio e Besnate (circa 2 km) in quanto nel primo tratto fino alla rotatoria con l’ingresso autostradale è presente una pista ciclopedonale indipendente e separata dalla carreggiata stradale. Invece, nel rimanente tratto la pista si interrompe con promiscuità tra velocipedi, pedoni e veicoli a motore. Per un importo di 1.100.000 euro, si interverrà per risolvere questa l’interruzione e garantire maggiore sicurezza stradale agli utenti.

La variazione di bilancio è passata all’unanimità e con immediata eseguibilità.