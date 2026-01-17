Casalzuigno | 17 Gennaio 2026

“Banda in concerto” con il Corpo Musicale di Casalzuigno

Appuntamento questa sera all’oratorio di via Sanda per una serata musicale che vedrà anche un ospite speciale: il violoncellista Davide Lucio Cervi

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Il Corpo Musicale “Vittorio Veneto” di Casalzuigno torna a incontrare il pubblico con un nuovo appuntamento musicale.

Alle ore 21.00 di oggi, sabato 17 gennaio, l’oratorio di Casalzuigno, in via Sanda, ospiterà Banda in concerto, una serata dedicata alla musica bandistica e alla valorizzazione del talento artistico.

A guidare l’ensemble sarà il maestro Luca Colantuono, che dirigerà il Corpo Musicale in un programma pensato per offrire un’esperienza coinvolgente.

Ospite d’eccezione della serata – che sarà a ingresso libero – sarà il violoncellista Davide Lucio Cervi, che sarà protagonista di un’esibizione di grande virtuosismo arricchendo ulteriormente il concerto.

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