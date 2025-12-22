Luino | 22 Dicembre 2025

Cristiano Parafioriti vince il Premio di Poesia di Avola

Lo scrittore luinese conquista un altro premio. Stavolta con un’opera dedicata a Luigi Moi, giovane finanziere scomparso in servizio, la cui storia fa parte di Lavena Ponte Tresa e Luino

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Cristiano Parafioriti, scrittore siciliano di Galati Mamertino ma ormai da quasi vent’anni residente a Luino, continua a stupire con i suoi successi. Sabato 20 dicembre, infatti, si è aggiudicato la II edizione del Premio di Poesia indetto dalla Sezione ANFI di Avola. La premiazione è avvenuta presso il Teatro Comunale di Avola.

La sua poesia “Più del dovere” ha conquistato la giuria all’unanimità. L’opera è, in realtà, una lunga lettera d’addio che un giovane finanziere, Luigi Moi, dedica alla sua mamma che ne attende le spoglie in Sardegna. La giovane fiamma gialla, infatti, morì a soli 22 anni nei boschi attorno a Catasco di Garzeno (CO) in una difficile missione anticontrabbando.

La poesia, dunque, ricalca le reali vicende che hanno avvolto gli ultimi istanti di vita di Luigi Moi, finanziere a cui fu successivamente intitolata la Caserma della Guardia di Finanza di Ponte Tresa.

Dopo la soppressione del reparto nel 2012, anche il ricordo di Luigi Moi si è via via affievolito. Nel 2024, durante le celebrazioni per il 250º anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, i finanzieri della compagnia di Luino hanno rinvenuto la lapide dedicata al finanziere Moi e l’hanno affissa nell’atrio centrale della caserma di Largo Fiamme Gialle.

Da qui è nata l’ispirazione per la nascita della poesia vincitrice, che si porta dietro il desiderio di rendere viva la memoria del giovane finanziere sardo lei cui spoglie riposano nel cimitero di Sinnai (CA).

Per la prima volta, l’autore unisce la sua passione per la scrittura con l’uniforme che indossa da ormai 27 anni da luogotenente della Guardia di Finanza, con un successo che onora sia il Corpo sia la città di Luino.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Lavena Ponte Tresa | 27 Maggio 2025

Lavena Ponte Tresa, un futuro per la Caserma Moi: «Speriamo che possa diventare una casa di riposo»

L’ex sede della Guardia di Finanza è stata messa in vendita dall’Agenzia del Demanio e potrà essere ristrutturata per trasformarla in un servizio pubblico

6 Settembre 2015

Arrivati ieri a Maccagno con Pino e Veddasca 27 profughi: saranno ospitati presso la sede “Le Ceppaie”

21 Agosto 2015

Lavena Ponte Tresa, in arrivo una cinquantina di migranti. Saranno ospitati presso l’ex caserma della Guardia di Finanza

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com