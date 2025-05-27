Lavena Ponte Tresa, un futuro per la Caserma Moi: «Speriamo che possa diventare una casa di riposo»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Dopo anni di interlocuzioni tra l’Agenzia del Demanio e il Comune di Lavena Ponte Tresa, la Caserma Moi è ufficialmente sul mercato. Un importante passo che segna un momento cruciale per il paese lacustre, che da tempo aspira a restituire vita e funzione pubblica a un immobile rimasto inutilizzato per decenni.

L’edificio in questione è l’ex Caserma della Guardia di Finanza “Tenente L. Moi”, costruita sul finire degli anni Sessanta in una zona periferica ma facilmente accessibile del paese. Una struttura solida, pensata per usi istituzionali e militari, che ora può essere riconvertita per rispondere a esigenze attuali della comunità locale.

La destinazione d’uso prevista permetterà interventi di ristrutturazione per finalità socio-assistenziali, scolastiche o di interesse pubblico.

La base d’asta per l’acquisto dell’immobile è fissata a 1.311.300 euro e le offerte potranno essere presentate fino al prossimo 2 settembre. Tutte le informazioni dettagliate, compresa la scheda tecnica dell’immobile (n. 18), sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia del Demanio, all’interno dell’avviso di vendita relativo ai beni immobili della Regione Lombardia.

In particolare, il desiderio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Mastromarino è chiaro: fare della Caserma Moi una casa di riposo, un luogo accogliente e funzionale dedicato agli anziani del territorio. Un progetto che andrebbe a colmare una necessità sentita da tempo, migliorando i servizi offerti alla popolazione e restituendo centralità a un bene pubblico oggi dismesso.