Luino | 1 Ottobre 2025

Cristiano Parafioriti vince il Concorso Internazionale di Poesia e Letteratura di Montesilvano

Ennesimo riconoscimento per il finanziere-scrittore di Luino e per il suo romanzo “Invictus”, nella seconda edizione de “La Ruota del Tao" della Città di Montesilvano, in provincia di Pescara

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Non finisce di stupire la valanga di successi di Cristiano Parafioriti, scrittore siciliano ma ormai da quasi vent’anni residente a Luino. L’ennesima affermazione è avvenuta domenica 28 settembre 2025 quando presso la Sala Conferenze dell’hotel City di Montesilvano, in provincia di Pescara, ha battuto gli altri concorrenti aggiudicandosi la II edizione del Premio “La Ruota del Tao” con l’invincibile romanzo “Invictus”.

In una sala conferenze gremita, il libro “Invictus”, romanzo storico di Cristiano Parafioriti, ha vinto il primo premio della seziona narrativa, una enorme soddisfazione per l’autore, nativo di Galati Mamertino, in provincia di Messina, che ha già alle spalle una solida produzione letteraria. Parafioriti vanta, tra l’altro, oltre trenta traduzioni in 14 lingue delle sue opere.

Emigrato in Lombardia per lavoro da 25 anni, cantore dell’esilio e della nostalgia a mo’ dei poeti chicani, ha fatto della sua “Sicilitudine” una vera e propria corrente letteraria . Il successo di quest’ultimo romanzo ha inoltre travalicato i confini nazionali e continentali poiché la versione spagnola (con traduzione di Emmanuel Castro) ha ricevuto gli apprezzamenti di molti critici sudamericani. In tale contesto, l’autore siciliano è stato ospite di trasmissioni radiofoniche colombiane ed è stato intervistato dalla scrittrice e giornalista argentina Vicky Jalitt per conto del Colectivo “Nuevas voces de la literatura”.

Ennesimo riconoscimento quindi per Parafioriti che, vive e lavora a Luino, rinnovando la particolare predisposizione di questa città nell’accogliere talenti letterari da ogni parte d’Italia.

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