Cittiglio | 15 Dicembre 2025

Trofeo Binda 2026, al via il programma scuola “La bici entra in classe”

Primi appuntamenti tra Cittiglio, Gemonio, Cuveglio e Besozzo all’inizio dell’anno, per portare il lato educativo della bicicletta ai più giovani in attesa delle due gare di marzo

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Il Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio e il Piccolo Trofeo Binda-Valli del Verbano apriranno il 2026 con la prima parte del programma dedicato all’educazione e alla formazione dei ragazzi.

Come ogni anno, infatti, la Cycling Sport Promotion porta la bicicletta dentro le classi della Valcuvia e del Varesotto, con un programma che unisce sicurezza, educazione alla mobilità, benessere, rispetto e consapevolezza.

Questa prima fase – “La bici entra in classe” – coinvolgerà centinaia di studenti tra Cittiglio, Gemonio, Cuveglio e Besozzo, grazie alla collaborazione della Polizia Stradale di Varese, della Polizia Locale, di Anemos Italia ODV e della biologa nutrizionista Martina Francia.

«Il progetto Scuola è il cuore del nostro lavoro – dichiara Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion – Ogni anno ripartiamo dalle classi perché è lì che nasce il futuro della nostra comunità. La bici non è solo sport: è educazione, rispetto, sicurezza, movimento, attenzione agli altri. Nel 2026 il percorso sarà ancora più ricco e articolato, con nuovi temi e nuovi partner. Vogliamo dare ai ragazzi strumenti concreti per muoversi nel mondo in modo consapevole. Il Trofeo Binda non è soltanto una gara ma un impegno che dura tutto l’anno».

«La presenza di Anemos Italia accanto ad un evento sportivo di tale rilievo sottolinea l’impegno dell’associazione nel promuovere la parità di genere e la prevenzione del bullismo e della violenza – sottolinea Anna Marsella, presidente di Anemos Italia – Il ciclismo femminile, con la sua storia di determinazione e conquista di spazi di libertà, rappresenta un esempio straordinario di coraggio e di forza; valori che Anemos Italia intende sostenere e diffondere insieme agli organizzatori del Trofeo Binda, affinché lo sport continui a essere un motore di cultura, rispetto e cambiamento sociale».

La parte formativa proseguirà poi con le fasi “I valori che crescono” (febbraio), “La comunità della corsa” (marzo) e “Il ciclismo che resta” (post-gara), accompagnando studenti, volontari e famiglie fino alle due gare del 15 marzo 2026: il 26° Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio (UCI Women’s WorldTour) e il 12° Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano (UCI Nations’ Cup Junior Women).

Calendario appuntamenti – Gennaio / Inizio Febbraio 2026

Cittiglio – Giovedì 22 Gennaio
Ore 10.30 – Scuole Primarie (4ª e 5ª) – I.C. Gemonio
Incontro di educazione stradale con Polizia Stradale di Varese e Polizia Locale.

Cittiglio – Giovedì 22 Gennaio – Sala Comunale
Ore 10.00–12.00 – Scuole Secondarie (1ª, 2ª, 3ª) – Istituto Giovanni XXIII
Incontro formativo con Anemos Italia ODV. Tema: Bullismo e violenza di genere.

Cittiglio – Giovedì 29 Gennaio
Ore 11.00 – Scuole Primarie (4ª e 5ª) – I.C. Gemonio
Lezione su alimentazione e nutrizione con Martina Francia, biologa nutrizionista.

Gemonio – Mercoledì 4 Febbraio
Ore 9.30 – Scuole Primarie (4ª e 5ª)
Educazione stradale con Polizia Stradale di Varese e Polizia Locale.

Cuveglio – Mercoledì 4 Febbraio
Ore 11.30 – Scuole Primarie (3ª, 4ª, 5ª)
Educazione stradale con Polizia Stradale di Varese e Polizia Locale.

Besozzo – Giovedì 5 Febbraio
Ore 9.30 – Scuole Primarie (4ª e 5ª) – I.C. Besozzo
Educazione stradale con Polizia Stradale di Varese e Polizia Locale.

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