Cuveglio, incontro con la Polizia Postale sui pericoli della rete per i più giovani

Dopo il talk teatrale dedicato al bullismo che si è tenuto la scorsa settimana, l’associazione AGE Cuveglio ODV, il Comune di Cuveglio e Anemos Italia ODV rinnovano il loro impegno nella sensibilizzazione su tematiche delicate e attuali, proponendo un nuovo appuntamento aperto alla cittadinanza.

L’incontro, rivolto in particolare a genitori, insegnanti ed educatori, si terrà martedì 15 aprile alle ore 18.30 presso la Sala Polivalente di Cuveglio.

Il titolo dell’iniziativa, I pericoli della rete, introduce chiaramente l’obiettivo della serata: fornire strumenti di comprensione e prevenzione rispetto ai rischi connessi all’uso del web, soprattutto da parte dei più giovani. A

guidare l’incontro saranno due operatori specializzati della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica per la Lombardia – Settore Tutela Minori della Polizia Postale di Varese, che offriranno uno sguardo professionale e approfondito su un fenomeno in continua evoluzione.

Durante l’incontro verranno affrontati diversi temi cruciali: dal bullismo al cyberbullismo, dall’utilizzo improprio di chat e gruppi social fino ai reati più gravi come pedopornografia, sexting, grooming (adescamento online) e revenge porn. Non mancherà un focus specifico sulla responsabilità dei minori e dei genitori, spesso sottovalutata, ma fondamentale per comprendere le conseguenze legali e sociali delle azioni compiute in rete.