Anemos Italia, cresce l’impegno contro la violenza di genere

L’associazione Anemos Lombardia ODV, impegnata contro la violenza di genere e il disagio sociale, diventa Anemos Italia: un cambiamento che segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita di questa realtà, presente in tutta Italia.

I nuovi progetti di Anemos sono stati presentati al palazzetto Oldrini di Varese durante la giornata conclusiva della Varese School Cup, prestigioso torneo di basket giovanile organizzato da Il Basket Siamo Noi e Pallacanestro Varese.

«Grazie alla collaborazione con la Varese School Cup, Anemos Italia Odv ha contribuito attivamente alla sensibilizzazione su tematiche fondamentali come il contrasto al bullismo e al cyberbullismo – si legge in una nota dell’associazione – attraverso laboratori interattivi, incontri di formazione, consulenza e diffusione di materiali informativi rivolti ai giovani atleti, alle scuole e alle famiglie. Questa partnership rappresenta un esempio concreto di come l’educazione ai valori del rispetto e della non violenza possa essere integrata in un contesto sportivo, coinvolgendo i ragazzi in un percorso di crescita personale e collettiva».

Anemos è attiva in provincia di Varese dal 2019. La costituzione di un comitato scientifico multidisciplinare, composto da esperti in ambito legale, psicologico, pedagogico ed educativo, testimonia la volontà dell’associazione di consolidare le proprie competenze e offrire un supporto sempre più qualificato alle comunità con cui collabora.

«Il nuovo nome – sottolineano dall’associazione – rappresenta non solo un adeguamento formale, ma soprattutto un’affermazione del ruolo che abbiamo assunto nel panorama nazionale, come punto di riferimento per la prevenzione della violenza di genere, del bullismo e di ogni forma di discriminazione».