Testamento Biologico: Varese prima in Lombardia per numero di dichiarazioni depositate

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(da www.varesenoi.it) L’Associazione Luca Coscioni ha realizzato “Oggi scegli tu”, la più ampia campagna di informazione mai realizzata in Italia sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), in onda fino al 19 novembre. Lo spot è stato trasmesso in 67 cinema e su 306 schermi in tutto il Paese, oltre che sui principali canali televisivi, radiofonici e sulla stampa nazionale.

Obiettivo dell’iniziativa è far conoscere il diritto, garantito dalla legge 219/2017, di decidere anticipatamente come essere curati – o non curati – qualora in futuro non si sia più in grado di esprimere le proprie volontà. Una tutela fondamentale del principio di autodeterminazione, che si estende fino alla fase finale della vita.

La campagna invita a informarsi e a depositare le proprie DAT. Sul sito associazionelucacoscioni.it è disponibile gratuitamente un modello aggiornato, elaborato da giuristi, medici ed esperti.

Secondo l’Osservatorio dell’Associazione Luca Coscioni in Lombardia sono state depositate 38.106 DAT, pari a una ogni 168 abitanti (i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2023).

Nel dettaglio provinciale, Varese guida con una DAT ogni 119 abitanti (4.772 DAT depositate), seguita da: Como (2.350 DAT depositate, 1 ogni 145 abitanti), Milano (14.412 DAT depositate, 1 ogni 160 abitanti), Brescia (4.399 DAT depositate, 1 ogni 180 abitanti), Cremona (1.289 DAT depositate, 1 ogni 185 abitanti), Sondrio (584 DAT depositate, 1 ogni 187 abitanti), Lodi (810 DAT depositate, 1 ogni 194 abitanti), Bergamo (3.741 DAT depositate, 1 ogni 195 abitanti), Pavia (1.492 DAT depositate, 1 ogni 197 abitanti), Lecco (920 DAT depositate, 1 ogni 203 abitanti), Monza e Brianza (2.434 DAT depositate, 1 ogni 205 abitanti) e Mantova (903 DAT depositate, 1 ogni 237 abitanti).