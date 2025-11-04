Frontalieri, Astuti (Pd): «Tassa salute viola gli accordi con la Svizzera»

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«La tassa sulla salute che il Governo ha varato e Regione Lombardia vorrebbe imporre ai lavoratori frontalieri, viola apertamente gli accordi internazionali siglati tra Italia e Confederazione elvetica».

A dirlo è Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, presente all’assemblea dei lavoratori frontalieri, svoltasi ieri sera, a Lavena Ponte Tresa, a cui hanno partecipato non solo i sindacati confederali italiani, ma anche le organizzazioni sindacali svizzere.

«È stato un momento di confronto importante che ha mostrato quanto forte e trasversale sia la preoccupazione dei lavoratori. Questa misura sarebbe una vera e propria penalizzazione per chi già contribuisce in modo decisivo all’economia del nostro territorio. Il Governo e la Regione Lombardia stanno cercando di fare cassa a spese dei frontalieri, ignorando gli impegni assunti con la Svizzera e mettendo a rischio un equilibrio che da anni garantisce tutele e stabilità a entrambe le parti», aggiunge il dem.

Astuti conclude con un appello al Governo e alla Giunta regionale: «Serve un cambio di passo. Si ascoltino le rappresentanze dei lavoratori, si rispettino gli accordi bilaterali e si lavori insieme per una soluzione che tuteli davvero i frontalieri, che ogni giorno con il loro impegno contribuiscono alla crescita economica e sociale della provincia di Varese e dell’intera Lombardia. Noi continueremo a essere al loro fianco, in tutte le sedi istituzionali, per difendere i loro diritti e la dignità del loro lavoro».

