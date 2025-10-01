“Aperti a tutti”, al via nuovi laboratori per i giovani a Cuveglio

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“Crescere è una sfida: l’adolescenza, più di altre fasi della vita, è un momento di transizione che oltre ad essere caratterizzato da profondi cambiamenti individuali risente particolarmente di fattori ambientali, sociali e culturali e, in questo senso, presenta complessità diverse a seconda del momento storico”: con queste parole, a metà aprile, Fondazione Cariplo presentava il bando “Porte Aperte – Promuovere spazi di aggregazione giovanile e alleanze territoriali a partire dagli oratori”.

Una sfida che l’associazione Il Pargolario di Cuvio ha accolto con passione, partecipando con il progetto “Aperti a tutti”, presentato dalla Parrocchia San Lorenzo di Cuveglio in collaborazione con l’associazione stessa e selezionato fra i 38 vincitori sui 133 presentati, ottenendo così il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Il grande entusiasmo che ha animato la stesura del progetto, racconta la presidente Daniela Mior, «ha coinvolto tutta la squadra dei collaboratori, ora pronta ad avviare la fase operativa. I laboratori – spiega – costituiscono una delle azioni centrali del progetto, e nascono con l’obiettivo di creare spazi di relazione, espressione e crescita per i giovani. Come un’esplosione di particelle che si muovono nello spazio, si incontrano, si scontrano e creano nuove connessioni, così i partecipanti saranno coinvolti in un percorso creativo e educativo articolato in diversi ambiti artistici e manuali, e alla fine trovarsi in orbita attorno al laboratorio di teatro integrato».

Il teatro integrato, come suggerisce Isabella Cognatti, è un laboratorio, uno spazio espressivo, che tiene conto di tutti gli aspetti emotivi necessari per la crescita individuale e per formare quella base di conoscenze che poi rendono possibili un vero ed efficace apprendimento. Tutto ciò, con una caratteristica fondamentale: è rivolto a tutti. Nessuno è escluso.

Grazie al contributo di Fondazione Cariplo e di Fondazione Comunitaria del Varesotto, verranno realizzate sette tipologie di laboratori rivolti ai ragazzi e ospitati presso gli oratori della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” di Cuveglio.

Ecco i laboratori previsti:

• TEATRO: attività di recitazione, improvvisazione, espressione corporea e costruzione di un’opera teatrale, che costituirà il risultato finale del percorso.

• FALEGNAMERIA: i partecipanti impareranno le basi della falegnameria, realizzando scenografie e oggetti di scena con materiali naturali e sostenibili.

• PITTURA E SCENOGRAFIA: progettazione e realizzazione di scenografie, con la creazione di fondali e elementi pittorici che contribuiranno a rendere l’ambiente teatrale suggestivo e coerente con il tema scelto.

• TAGLIO E CUCITO: laboratorio per la creazione dei costumi di scena: i partecipanti apprenderanno tecniche sartoriali di base, dando forma a costumi e accessori per lo spettacolo.

• TECNICO DELLO SPETTACOLO: introduzione alle tecniche di illuminazione, audio e video, con attività pratiche sugli impianti e i dispositivi, in linea con le indicazioni artistiche del progetto.

• ELETTRONICA: laboratorio base di elettronica, pensato per principianti: combinando diodi, transistor, resistori e condensatori, i partecipanti realizzeranno semplici ma funzionali circuiti.

• MUSICA: il laboratorio musicale accompagnerà il percorso teatrale, attraverso la creazione e l’adattamento di colonne sonore, effetti sonori e brani originali, stimolando la partecipazione attiva anche in fase di composizione.

“Aperti a tutti”, però, è qualcosa di più di una serie di laboratori: il progetto nasce sì dall’oratorio, ma guarda lontano, alla comunità, al territorio, al futuro.

I laboratori sono infatti solo una parte del progetto che si integra con altre azioni organizzate dalla Parrocchia San Lorenzo:

• FORMAZIONE: per i giovani e le famiglie, mediante incontri periodici con esperti, insegnanti, educatori, catechisti per la crescita spirituale di adolescenti e giovani e un confronto sulle problematiche genitoriali

• SETTIMANA DELLA COMUNITÀ: per adolescenti e giovani, all’interno del cammino di formazione spirituale

• SPORT PER TUTTI: iniziative sportive, proponendo sport non convenzionali (in cui non sono richieste abilità particolari) o anche attraverso gli sport più “comuni” quali pallavolo, calcio, basket ecc.

• RAGAZZI IN ORATORIO IN OGNI STAGIONE: apertura dell’oratorio non solo durante il periodo estivo ma anche nelle altre stagioni, in un’ottica di lavoro di rete per l’integrazione e l’accoglienza di bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà sotto molteplici punti di vista.

L’associazione Il Pargolario ringrazia in modo particolare tutti coloro «che hanno contribuito a realizzare una solida rete di sostegno al progetto»: i Comuni di Cuveglio e Cuvio, l’Istituto Comprensivo Statale “D. Alighieri” di Cuveglio, il Circolo Don Bosco APS di Cuveglio, le Pro Loco di Cuveglio e di Cuvio, la Filarmonica Cuviese, il Corpo Musicale “V. Veneto” di Casalzuigno, la Falegnameria Mele e la Sartoria Sabina, entrambi artigiani di Cuveglio.

Il progetto prenderà il via mercoledì 8 ottobre con il laboratorio di falegnameria (qui il volantino). La partecipazione ai laboratori è gratuita; per iscriversi è sufficiente inquadrare il QR-code riportato nei volantini (o cliccandoci sopra sul formato in pdf).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il link https://forms.gle/TYewDMQEknuj7RYL9, il canale whatsApp dell’associazione: https://whatsapp.com/channel/0029VbAujSe4dTnSItxxm62t o contattare la presidente al numero 3667550411 (anche via WhatsApp).