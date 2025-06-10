Cuveglio, Sangiano e Caravate: inaugurati i nuovi mosaici realizzati dai bambini

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“La fantasia è un posto dove ci piove dentro”, diceva Italo Calvino. E così, in occasione dell’inaugurazione dei mosaici realizzati dai bambini di Cuveglio, Sangiano e Caravate non poteva che arrivare la pioggia.

A Cuveglio, al termine della cerimonia per la Festa della Repubblica, il sindaco Giorgio Piccolo e gli amministratori hanno voluto pubblicamente ringraziare i bambini che hanno realizzato i due nuovi mosaici visibili in piazza Mercato, frutto di uno dei tanti laboratori realizzati in occasione del progetto “Spazi consapevoli”, con cui l’associazione Il Pargolario intende valorizzare la comunità e i suoi luoghi.

Ad ognuno dei bimbi che si sono dedicati alla realizzazione delle due opere, la neo-eletta Sindaca dei Ragazzi ha consegnato l’attestato di “piccolo mosaicista”, a ricordo del percorso fatto insieme all’associazione e al noto artista locale Andrea Sala di Brenta.

«A questa, che chiamiamo generazione di bambini digitali, immersi dalla nascita in uno spazio globale e indefinito, dove tutto si misura e si cronometra, – spiega la presidente de Il Pargolario Daniela Mior – è stato offerto e contrapposto il concetto di luogo, inteso come qualcosa che ha a che fare con la memoria, con le emozioni e con il desiderio. Perciò, mentre i luoghi si riconoscono – si odiano e si amano – gli spazi semplicemente si misurano. E anche se, per legge, si può far spazio o negarlo, è solo nel luogo che si può accogliere. È solo qui, dunque, che l’ospitalità può aver luogo. E in questi luoghi vogliamo accogliere i pensieri, le emozioni di questi bambini che hanno saputo esprimere attraverso l’arte musiva».

Il 3 giugno, poi, è stato il momento della scuola primaria “G. Besozzi” di Sangiano. Collocato proprio sotto il portico dell’ingresso, il mosaico vuole essere un vero e proprio saluto di benvenuto in una scuola che accompagnerà i bambini fino a quando, «come le coloratissime farfalle rappresentate, voleranno via verso altri percorsi scolastici». Al termine dell’inaugurazione, la Pro Loco di Sangiano e il Comitato Genitori della Scuola hanno gentilmente offerto a tutti i bambini una merenda.

Il 5 giugno invece è stato svelato il mosaico di Caravate, alla scuola primaria “P. V. Rusconi”: un tripudio di colori, esplosi da un magico arcobaleno, e simbolicamente trasportati dai bambini per dipingere il proprio futuro. Così recita il titolo del mosaico scelto e realizzato dagli alunni, come ben illustrato nel loro discorso durante l’inaugurazione (che si può leggere cliccando qui).

Il numeroso pubblico presente all’evento ha potuto partecipare anche all’interessante percorso espositivo allestito presso la palestra della scuola: un viaggio affascinante che spazia dalle antiche civiltà, ai giochi di una volta, alle religioni dei popoli, ma anche alla scienza. Per Caravate la giornata si è conclusa, in serata, al Parco delle Feste, dove il Comitato Genitori ha organizzato una cena tutti insieme e giochi per grandi e piccini.

«Ci piace inoltre sottolineare l’impatto ambientale che ha avuto questo progetto – sottolinea ancora Daniela Mior – Sono stati infatti utilizzati materiali destinati allo smaltimento: piastrelle, campionature, ceramiche; anche alcuni utensili, come ciotole, strofinacci e spugne sono stati recuperati da oggetti quotidiani già dismessi. L’obiettivo sotteso alla realizzazione di laboratori artistici, nasce dalla convinzione che l’idea dell’Arte e della Bellezza rappresenta un motore di crescita e di cambiamento individuale e collettivo, in grado di stimolare l’aggregazione e l’inclusione sociale».

Tutti questi laboratori sono stati realizzati dall’associazione cuviese in collaborazione con il mosaicista Andrea Sala.

Quello dedicato a Cuveglio fa parte del progetto “Spazi consapevoli”, nato dall’adesione al bando di Fondazione Monte di Lombardia per offrire ai bambini e agli adolescenti la possibilità di fruire di spazi altrimenti non utilizzati a tempo pieno e di identificare la scuola quale luogo di conoscenza, studio e aggregazione anche al di fuori dell’orario scolastico. Ma anche di creare opportunità di socializzazione, inclusione, educazione e formazione anche informale all’interno della propria scuola, contrastare il divario tra studenti provenienti da contesti familiari diversi per cultura e condizione sociale, garantire a tutti gli studenti le medesime e migliori condizioni di accesso ai percorsi di studio e prevenire e contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa, la discriminazione e la violenza di genere e il bullismo.

Il progetto legato a Caravate e Sangiano è stato invece realizzato con Fondazione Cariplo, impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica.

Il Pargolario ringrazia i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi “G. e A. Frattini” di Caravate e “D. Alighieri” di Cuveglio che con grande entusiasmo hanno aderito alla rete di sostegno e le amministrazioni comunali di Cuveglio, Caravate, Sangiano che, con altrettanto spirito collaborativo, hanno messo a disposizione i plessi scolastici e hanno co-finanziato i progetti curando la posa dei mosaici.

«Il nostro grazie – conclude la presidente Mior – anche a tutto il personale delle scuole primarie di Sangiano e Caravate che ci hanno accolto con affetto e fiducia. Ci piace sottolineare la presenza dei Vice-Sindaco delle due Amministrazioni Comunali, Protezione Civile di Caravate, della ProLoco e della Polizia Locale di Sangiano e dei volontari che hanno contribuito a dare un valore aggiunto al progetto. Infine un grazie speciale ai bambini che ci hanno donato le loro emozioni».