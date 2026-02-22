Falegnameria per ragazzi a Cuveglio, al via il nuovo corso gratuito del progetto “Aperti a tutti”

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Si replica: dal 27 febbraio, dopo il successo del primo corso di falegnameria, i ragazzi e le ragazze di età compresa tra gli 11 ai 18 anni potranno tornare nel mondo affascinante della falegnameria artigianale, imparando a conoscere il legno, gli strumenti del mestiere e – soprattutto – il traforo, una tecnica che permette di tagliare con precisione forme e disegni per creare piccoli oggetti, decorazioni o giocattoli.

Guidati passo dopo passo da un vero falegname, i partecipanti impareranno come riconoscere i diversi tipi di legno e orientare le venature; come disegnare e trasferire una sagoma su un pannello, come usare in sicurezza il seghetto da traforo e come levigare, incollare e rifinire le proprie creazioni.

Alla fine del corso ognuno porterà a casa il proprio lavoretto in legno personalizzato, realizzato interamente con le proprie mani. Il laboratorio unisce creatività, manualità e concentrazione, aiutando i ragazzi a sviluppare la precisione, la pazienza e la soddisfazione del “fatto a mano”.

L’iniziativa, offerta gratuitamente ai partecipanti, rientra tra i laboratori del progetto “Aperti a tutti”, finanziato da Fondazione Cariplo nel contesto del bando “Porte Aperte – Promuovere spazi di aggregazione giovanile e alleanze territoriali a partire dagli oratori”, volto a sostenere progetti capaci di offrire opportunità educative e relazionali ai più giovani. Ricordiamo che il progetto, avviato nell’autunno dello scorso anno, è stato presentato in rete con la Parrocchia San Lorenzo di Cuveglio.

Grazie al contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione P. Vismara, il progetto proseguirà con un ricco calendario di laboratori, ospitati presso gli oratori della Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II di Cuveglio:

– Teatro: recitazione, improvvisazione, espressione corporea e realizzazione di uno spettacolo finale.

– Falegnameria: basi della lavorazione del legno per costruire oggetti di scena con materiali sostenibili.

– Pittura e scenografia: progettazione e realizzazione di fondali ed elementi pittorici.

– Taglio e cucito: per apprendere le tecniche sartoriali di base.

– Tecnico dello spettacolo: luci, audio e video, con attività pratiche sugli impianti che “vivono” in un teatro.

– Elettronica: laboratorio base per principianti, per scoprire come funziona il mondo che ci circonda.

– Musica d’insieme: composizione e adattamento di colonne sonore, effetti sonori e brani originali.

“Aperti a tutti” è più di una serie di laboratori: è un progetto che nasce dall’oratorio ma guarda all’intera comunità e al futuro del territorio. Le attività laboratoriali si integrano infatti con altre azioni promosse dalla Parrocchia San Lorenzo, tra cui:

– Formazione per giovani e famiglie, con incontri con esperti, educatori e insegnanti;

– Settimana della Comunità per adolescenti e giovani;

– Sport per tutti, con proposte sportive accessibili e inclusive;

– Ragazzi in oratorio in ogni stagione, apertura dell’oratorio non solo durante il periodo estivo ma anche nelle altre stagioni, in un’ottica di lavoro di rete per l’integrazione e l’accoglienza di bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà sotto molteplici punti di vista.

Si ricorda che Fondazione Cariplo è impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica.

Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sé i valori fondamentali della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un semplice mecenate, ma il motore delle idee. Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it.

Un ringraziamento particolare a coloro che hanno contribuito a realizzare una solida rete di sostegno al progetto: i Comuni di Cuveglio e Cuvio, l’Istituto Comprensivo Statale D. Alighieri di Cuveglio, il Circolo Don Bosco APS di Cuveglio, le Pro Loco di Cuveglio e di Cuvio, la Filarmonica Cuviese, il Corpo Musicale V. Veneto di Casalzuigno, la Falegnameria Mele di Cuveglio.

La partecipazione ai laboratori è gratuita. Per iscriversi è sufficiente inquadrare il QR-code riportato nei volantini (o cliccandoci sopra sul formato in pdf).

Per maggiori informazioni:

– consultare il link: https://forms.gle/TYewDMQEknuj7RYL9

– il canale WhatsApp dell’Associazione: https://whatsapp.com/channel/0029VbAujSe4dTnSItxxm62t

– Tel. 3667550411 – Daniela (anche via WhatsApp)