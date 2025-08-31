Alto Varesotto | 31 Agosto 2025

Meteo, da domani sul Varesotto ancora nubi e qualche temporale

Dopo la domenica di bel tempo è atteso un nuovo peggioramento con nubi, tempo instabile e rovesci fino a metà della prossima settimana. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino

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(Dal sito www.varesenoi.it) Dopo due giorni di tregua con cielo azzurro e sole, si ricomincia. Dalle prossime ore è atteso sul Varesotto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con nubi, tempo instabile e rovesci che caratterizzeranno i prossimi giorni.

La conferma arriva dal bollettino del Centro Geofisico Prealpino di Varese.

Per domani è prevista «nuvolosità in graduale aumento, ma su Veneto e Lombardia orientale ancora in parte soleggiato specialmente in mattinata e primo pomeriggio. Perlopiù asciutto al mattino o solo qualche debole pioggia su val d’Ossola e Canton Ticino, poi via via rovesci sparsi e locali temporali, più probabili su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana». Massime tra 21 e 28 gradi.

Martedì «generalmente molto nuvoloso su Alpi, Prealpi e alta pianura con a tratti rovesci e temporali. Sulla pianura qualche schiarita irregolare. Dal tardo pomeriggio fenomeni in progressivo esaurimento e apertura di maggiori schiarite fino ad avere cieli poco nuvolosi in serata e nella notte».

Da mercoledì 3 settembre assisteremo a un miglioramento, con tempo «sereno o poco nuvoloso con lieve aumento delle temperature massime». Giovedì 4 settembre «sempre in gran parte soleggiato ma con qualche passaggio nuvoloso specie su Alpi e Prealpi dove non è escluso qualche piovasco pomeridiano». Foto di copertina: Elena De Vincenti

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