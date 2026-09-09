Lombardia | 9 Settembre 2026

Meteo, Centro Geofisico Prealpino: «Possibili temporali forti con grandine e pioggia abbondante»

Le previsioni annunciano un mercoledì diviso tra schiarite e rovesci localmente anche intensi. Da domani lieve miglioramento. Tempo più stabile da venerdì, con temperature più fresche

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(da Varesenoi.it) «Un’attiva perturbazione di provenienza atlantica attraversa i nostri cieli determinando una fase di instabilità oggi e domani. A seguire, graduale passaggio a tempo più stabile grazie al rinforzo di un promontorio anticiclonico sull’Europa occidentale».

Recita così il bollettino emesso dal Centro Geofisico Prealpino di Varese per quanto riguarda l’evoluzione meteo delle prossime ore.

Oggi, mercoledì 9 settembre, avremo quindi «cielo generalmente molto nuvoloso, salvo momentanee schiarite. A tratti rovesci e temporali anche di forte intensità con possibili colpi di vento, locali grandinate e piogge abbondanti». Domani un primo lieve miglioramento: «Nuvolosità spesso estesa con a tratti possibilità di qualche rovescio o temporale. Più fresco. Sul Piemonte perlopiù asciutto e qualche schiarita» è la previsione del Centro Geofisico.

Venerdì si farà strada l’anticiclone e il tempo andrà gradualmente stabilizzandosi, ma con temperature più fresche di quelle dell’ultimo periodo: «Irregolarmente nuvoloso, specie sulla Pianura Padana, con qualche goccia possibile soprattutto in mattinata, poi un po’ più di sole da metà giornata» la previsione degi esperti varesini, che per il fine settimana annunciano «sabato tempo abbastanza soleggiato salvo qualche banco nuvoloso al mattino in graduale dissolvimento. Perlopiù asciutto o solo qualche pioggia sporadica. Domenica in gran parte soleggiato salvo qualche innocuo passaggio nuvoloso».

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