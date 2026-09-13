Varesotto | 13 Settembre 2026

Meteo, nel Varesotto la settimana inizia col sole ma la pioggia è dietro l’angolo

Fino a martedì le giornate si preannunciano soleggiate, ma mercoledì un passaggio perturbato riporterà qualche rovescio e temporale sulle nostre zone. Il bollettino del Centro Geofisico

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La settimana del rientro in classe per gli studenti del Varesotto inizierà nel segno del bel tempo, almeno per un paio di giorni.

Il bollettino meteo del Centro Geofisico Prealpino, infatti, conferma la presenza dell’anticiclone delle Azzorre in espansione verso il Nord Italia, con giornate soleggiate fino a martedì e temperature nella norma stagionale. Mercoledì 16, però, una perturbazione proveniente da Nord Ovest attraverserà la regione alpina portando cieli più nuvolosi e tendenza a rovesci o temporali.

Dopo una domenica di sole e nuvole, la giornata di lunedì 14 settembre si preannuncia soleggiata, con velature di nubi alte e qualche passaggio nuvoloso sulla Lombardia orientale. All’alba brume sui luoghi umidi in dissoluzione al levar del sole e temperature in leggero rialzo.

Anche martedì 15 sarà abbastanza soleggiato, con della nuvolosità irregolare nelle prime ore del mattino a ridosso dei rilievi e velature di nubi alte nel pomeriggio. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 16 settembre nuvolosità variabile più estesa nel pomeriggio, quando saranno possibili rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, che in serata si potranno estendere localmente alla pianura. Giovedì 17 giornata variabile, con sole e nuvole e ancora qualche possibile pioggia o rovescio. Temperature massime in diminuzione verso 23/24°C.

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