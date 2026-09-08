Varesotto | 8 Settembre 2026

Meteo, nel Varesotto stanno per tornare i temporali. Temperature giù fino a 24°C

Già da questa sera in arrivo i primi fenomeni temporaleschi, con la giornata di domani che sarà caratterizzata da rovesci e possibili grandinate. Ecco tutte le previsioni fino a sabato

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L’arrivo di una attiva perturbazione dal Nord Atlantico prevista per la prossima notte interromperà il lungo dominio dell’alta pressione, portando nuovamente temporali anche sull’alto Varesotto, abbinati a un marcato calo delle temperature.

Lo conferma il bollettino odierno del Centro Geofisico Prealpino, che preannuncia come, verso il fine settimana, la perturbazione si sposterà verso l’Adriatico e l’anticiclone delle Azzorre si espanderà nuovamente verso le Alpi, spingendo correnti in quota da Nord Ovest più fresche e secche, facendo ritornare il bel tempo e le temperature nella norma stagionale.

Oggi, martedì 8 settembre, la giornata sarà soleggiata, con banchi nuvolosi irregolari al mattino in graduale dissoluzione. Dal tardo pomeriggio, però, la nuvolosità sarà in aumento a partire dal Piemonte, con i primi temporali in serata sulle Alpi occidentali, in estensione nella notte a tutta la fascia alpina e pianura pedemontana.

Domani, mercoledì 9, nuvoloso o molto nuvoloso, con rovesci e temporali intermittenti, anche intensi, forti piogge, raffiche di vento e locali grandinate già dalla notte. Previsto anche un marcato calo delle temperature.

Giovedì 10 la giornata sarà nuvolosa e fresca, con ancora rovesci e temporali sparsi. Probabili schiarite e piogge meno frequenti su Piemonte, Verbano e Canton Ticino.

Da venerdì 11, invece, dopo qualche nuvola e qualche residua pioggia o rovescio al mattino, nel pomeriggio tornerà via via soleggiato, con il weekend che si preannuncia perlopiù soleggiato e con temperature nella norma stagionale, con massime intorno a 24/26°C.

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