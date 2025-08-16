Montegrino, Summer Party 2025 all’Asilo Sartorio: cena, tombola e solidarietà

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È ufficiale: a Montegrino Valtravaglia torna il Summer Party 2025 all’Asilo Sartorio, un appuntamento che unisce festa, buon cibo e solidarietà. La data da segnare in calendario è sabato 16 agosto, quando via Vittorio Veneto 7 si trasformerà in un punto di ritrovo per tutta la comunità.

Il programma prevede alle ore 19:00 una cena in compagnia, pensata per riunire residenti, amici e famiglie in un’atmosfera conviviale. Il menù verrà reso noto a breve, ma l’obiettivo resta quello di offrire un momento di incontro e condivisione, con l’intero ricavato destinato a sostenere le attività dell’asilo.

La serata proseguirà alle ore 21:00 con la tombola, un gioco tradizionale capace di coinvolgere partecipanti di ogni età. L’iniziativa, oltre a garantire divertimento, rappresenta un’occasione concreta per contribuire alla raccolta fondi in favore della struttura educativa di Montegrino.

La partecipazione è a offerta libera e, per una migliore organizzazione, è gradita la prenotazione al numero 347 4531281. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al giorno successivo.