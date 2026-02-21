Montegrino, incontro per genitori: ascolto e relazione alla scuola dell’infanzia “D. Sartorio”

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Saper ascoltare davvero i propri figli è una delle competenze educative più importanti – e allo stesso tempo più complesse – nel percorso di crescita di un bambino. Da questa consapevolezza nasce “Ascolta per farti ascoltare”, l’incontro formativo promosso dalla Scuola dell’Infanzia “D. Sartorio” di Montegrino Valtravaglia, pensato per i genitori di bambini dai 3 ai 6 anni.

L’iniziativa si terrà sabato 7 marzo alle ore 15.00, presso la sede della Scuola dell’Infanzia in via Vittorio Veneto 7, e rappresenta un’occasione preziosa di confronto, riflessione e crescita educativa condivisa. L’evento è aperto anche a famiglie esterne, con posti limitati e prenotazione consigliata.

Le professioniste che guideranno l’incontro

A condurre l’attività saranno Luciana Caporali, neuropsicomotricista dell’età evolutiva e formatrice, e Laura Perziano, psicologa formata nel sostegno alla genitorialità. Entrambe vantano una lunga esperienza nel lavoro con bambini in età prescolare e con le loro famiglie, accompagnando adulti e minori nello sviluppo di relazioni educative sane e consapevoli.

Il loro intervento sarà centrato sul valore dell’ascolto empatico nella relazione genitori–figli, inteso come strumento fondamentale per favorire il benessere emotivo dei bambini, la loro autonomia e una comunicazione più autentica all’interno della famiglia.

Un incontro pratico ed esperienziale

“Ascolta per farti ascoltare” non sarà una conferenza teorica, ma un incontro esperienziale, che coinvolgerà attivamente i genitori attraverso esercizi pratici, momenti di role playing, problem solving e condivisione di esperienze quotidiane.

Durante il pomeriggio verranno affrontati temi centrali per chi accompagna bambini dai 3 ai 6 anni nel loro percorso di crescita: la gestione delle emozioni, l’ascolto dei bisogni, la comunicazione efficace e le strategie per “farsi ascoltare” senza alzare la voce, ma costruendo una relazione basata sul rispetto e sulla fiducia.

È previsto anche un momento informale di merenda condivisa con i bambini, per favorire un clima di accoglienza e serenità, in linea con lo stile educativo dell’Asilo Sartorio. L’incontro si concluderà intorno alle ore 17.00.

Il valore educativo della proposta

Attraverso questa iniziativa, l’Asilo Sartorio intende offrire alle famiglie del territorio uno spazio di supporto e crescita, nella convinzione che l’educazione dei bambini passi anche dal sostegno alla genitorialità. Un ascolto autentico e consapevole aiuta i bambini a sentirsi riconosciuti, rafforza la loro autostima e favorisce uno sviluppo emotivo equilibrato, soprattutto in una fascia d’età delicata come quella dai 3 ai 6 anni.

Scuola dell’Infanzia “by Sartorio”: un’offerta educativa completa dai 2 ai 6 anni

La Scuola dell’Infanzia “D. Sartorio” di Montegrino Valtravaglia è una realtà educativa radicata nel territorio, che accoglie i bambini e le loro famiglie in un clima di cura, attenzione e collaborazione educativa.

L’offerta formativa della scuola si articola in:

– Sezione Primavera, dedicata ai bambini dai 24 ai 36 mesi, pensata come un ambiente protetto e stimolante in cui i più piccoli possono muovere i primi passi verso l’autonomia, il linguaggio e la relazione;

– Sezione Materna, rivolta ai bambini fino ai 6 anni, con un progetto educativo che accompagna la crescita emotiva, cognitiva e sociale, preparando gradualmente all’ingresso nella scuola primaria.

Accanto alla progettazione didattica quotidiana, l’Asilo Sartorio arricchisce il proprio percorso educativo con attività e laboratori strutturati, pensati per sostenere lo sviluppo globale del bambino:

– corsi di yoga, per favorire consapevolezza corporea, rilassamento ed equilibrio emotivo;

– attività sportive, per promuovere il movimento, la coordinazione e il benessere fisico;

– corsi di inglese, introdotti in modo naturale e ludico fin dalla prima infanzia;

– adesione al metodo Green School, che garantisce una educazione olistica che integra apprendimenti esperienziali e interdisciplinarità per imparare a adottare buone pratiche ecologicamente sostenibili.

La scuola crede fortemente in un’educazione che coinvolga attivamente le famiglie e, per questo, promuove anche incontri formativi, laboratori e momenti di condivisione dedicati ai genitori.

Per tutte le famiglie interessate a conoscere più da vicino la realtà educativa della Scuola dell’Infanzia “D. Sartorio”, è possibile richiedere un Open Day su appuntamento, per visitare la scuola, incontrare le insegnanti e approfondire l’offerta formativa in modo personalizzato.

Un luogo dove i bambini crescono, imparano e si sentono accolti. E dove l’educazione è davvero un percorso condiviso. Un invito a fermarsi, ascoltare… e crescere insieme.